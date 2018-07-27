原标题：WTO总干事警告：贸易战“迟早”重创全球经济

参考消息网7月27日报道 法媒称，世界贸易组织（WTO）总干事阿泽维多25日警告说，主要经济体相互施加报复性关税的重大后果尚未显现，“但它们迟早会来”，并将严重危害全球经济。

据法新社7月25日报道，阿泽维多说，大国之间为商品设置贸易壁垒，他担心这种“报复性做法”会成为“新常态”。

WTO刚刚发布报告称，贸易限制措施与日俱增，在不断升级的贸易战中，这一趋势并不令人意外。

阿泽维多说：“目前采取的这些措施所带来的许多负面效应尚未显现，但它们迟早会来。”他说：“一切都令人担心，包括就业……包括工资减少。”

报道称，在这份报告中，WTO统计了从2017年10月中旬至2018年5月中旬的数据。在这期间，各WTO成员共实施75项新的贸易限制措施，平均每月有11项。

相比于2016年10月至2017年10月期间每月新增9项贸易限制措施，统计数字有所上升。

报道称，阿泽维多没有将这种状况归咎于美国总统特朗普的贸易政策，特朗普的“美国优先”政策包括对来自中国、欧盟和加拿大等主要贸易伙伴的商品加征关税。

报道称，大多数成为特朗普关税政策目标的国家现已实施报复。

7月25日，世界贸易组织总干事阿泽维多在瑞士日内瓦出席媒体吹风会。 （新华社）

责任编辑：张建利