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河南唐河纪委书记李勇因公殉职:不舒服仍坚守一线

河南唐河纪委书记李勇因公殉职:不舒服仍坚守一线
2018年07月27日 12:01 澎湃新闻
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　　原标题：河南唐河县委常委、县纪委书记、监委主任李勇因公殉职

　　2018年7月26日，唐河县委常委、纪委书记、监察委主任李勇因公殉职。

　　7月23日，李勇同志在感到胸闷、不舒服的情况下，仍坚守在工作一线。晚10时，召集县纪委有关同志研究工作，感到心慌头晕、恶心呕吐。11时，工作人员陪同其前往县人民医院就医，因病情恶化，转至省人民医院抢救无效，因公殉职，年仅42岁。

　　中共唐河县纪律检查委员会

　　2018年7月26日

　　来源：唐河县委宣传部微信公众号“唐河之声”

责任编辑：张申

唐河李勇县委
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