中央巡视组:中远海运“靠船吃船”利益输送仍突出

原标题：十九届中央第一轮巡视反馈·中远海运集团：“靠船吃船”利益输送问题仍较突出
央视网消息：今年2月到5月，中央第九巡视组对中国远洋海运集团有限公司党组进行了巡视，日前，巡视组反馈了巡视情况并指出，中远海运集团党组全面从严治党力度不够，向下传导压力层层递减，抓早抓小有差距，“靠船吃船”、利益输送问题仍比较突出。
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