除了带病提拔近亲繁殖之外 中央巡视组还查出啥？

原标题：除了“带病提拔”、“近亲繁殖”，中央巡视组还查出啥？

30个被中央巡视的地方、单位党组均不同程度存在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入、上一轮巡视发现的问题整改不到位等共性问题。此外，原食药监总局还被中央巡视组指出“食品药品审批监管领域廉洁风险较大，反腐败斗争形势依然严峻复杂”，国家统计局“数字腐败、利益输送问题时有发生”。

7月26日晚，十九届中央第一轮巡视公布了16个单位巡视反馈情况，此前已经公布了14个省区。至此，十九届中央第一轮巡视反馈已全部向社会公布。

十九届中央第一轮巡视是本届中央的首轮巡视，启动于今年2月，为期3个月，期间经历了国家机构改革。

巡视范围包括河北、山西、辽宁、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、湖南、广东、海南、四川、贵州、宁夏14个省区，住建部、商务部、文化和旅游部、海关总署、国家体育总局、原国家食品药品监督管理总局、国家统计局、新华社等8个中央单位，以及中国核工业集团有限公司、中国华电集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中粮集团有限公司、中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国储备粮管理集团有限公司、中国旅游集团公司、中国邮政集团公司等8个中央企业。

值得注意的是，此轮巡视，首次将巡视省区涉及的10个副省级城市的四大班子党组主要负责人一并纳入巡视范围。

焦点1：首次将10个副省级城市纳入巡视范围

2015年修订的《中国共产党巡视工作条例》明确，中央巡视组的巡视对象和范围中，包括副省级城市党委和人大常委会、政府、政协党组主要负责人。

本轮巡视将沈阳、大连、哈尔滨、南京、厦门、济南、青岛、广州、深圳、成都等10个副省级城市一并纳入巡视范围。

这10个副省级城市都被指学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神还有差距，落实习近平总书记重要指示精神不够有力。

广州、深圳均被指出重点领域腐败问题多发。此外，两个城市都被指在肃清李嘉、万庆良恶劣影响上不彻底、不到位。南京也被指在肃清落马党政一把手“杨卫泽、季建业”的恶劣影响上，不及时不彻底。

济南和青岛军被指干部存在不担当、不作为问题。济南“党内政治生活不规范不严肃，形式主义、官僚主义、弄虚作假和违反中央八项规定精神问题屡禁不止”，青岛存在“‘小富即安’心态，‘头雁效应’不够强，’关键少数’没有充分发挥带头作用，部分干部精神不振”。

焦点2：周永康、薄熙来等13名落马高官被点名

“政事儿”注意到，此轮巡视反馈，除上述李嘉、万庆良、杨卫泽、季建业外，巡视组还点了周永康、薄熙来、王珉、田凤山、韩桂芝、隋凤富、韩学键、盖如垠、周本顺等共计13名副部级以上落马高官的名字。

中央第四巡视组组长赵凤桐向四川省委提出，要“在彻底肃清周永康恶劣影响上持续下功夫，持续深化构建良好党内政治生态”；中央第六巡视组组长王荣军向辽宁省委指出，要“消除薄熙来、王珉恶劣影响不彻底，有的党员干部对系统性拉票贿选案思想认识不深刻，修复政治生态任务还很重。”

此外，王荣军还一次性向黑龙江省委点了田凤山、韩桂芝、隋凤富、韩学键、盖如垠5名落马副部级官员的名字。他提出黑龙江省委要强化“两个责任”，深刻汲取“田韩”“隋韩盖”等案件教训，深化运用“四种形态”，抓早抓小，强化对“一把手”尤其是县委书记的监督管理。

中央第十五巡视组组长刘实向河北省委指出，河北省委“整治政治生态着力不够，组织肃清周本顺等人恶劣影响不彻底”。他提出河北要下大气力整治政治生态，严肃党内政治生活，全面深入肃清周本顺等人恶劣影响，进一步清除“官本位”等文化的影响，着力构建亲清新型政商关系。

此外，山西省被指存在“全面肃清系统性塌方式腐败的恶劣影响不够彻底，巩固发展反腐败斗争压倒性态势的措施不够系统有力”。

焦点3：29省区和单位选人用人存问题

此轮巡视，干部任用依然是重点内容。记者梳理发现，在首轮巡视的30个省区、单位中，除河北外，其余29个都存在选人用人问题。

其中，突击提拔、带病提拔、跑官要官、买官卖官、档案造假、“近亲繁殖”等成为关键词。

巡视组指出，广东存在“带病提拔”、买官卖官等问题，广州选人用人方面存在违规；海南存在突击提拔、“带病提拔”；宁夏领导干部违规用人搞“小圈子”；山东一些领导干部“官本位”思想根深蒂固，选人用人上存在跑官要官、裙带关系；黑龙江整治买官卖官、“带病提拔”问题不够有力。

此外，巡视组通报称，湖南“有的领导干部不信组织信关系，热衷投机钻营；有的腐化堕落，败坏社会风气。组织建设不够扎实，有的‘带病提拔’、‘档案造假’”；辽宁“跑官要官、买官卖官仍有市场”；贵州“选人用人把关不够严格，个别干部档案造假，‘带病提拔仍然存在”。

在16个单位中，巡视组通报新华社执行选人用人规定不严，存在”带病重用”“近亲繁殖”；中国旅游集团选人用人导向有偏差，干部人事档案管理不够严格，有的档案造假或涉嫌造假；中核集团突击提拔干部、“近亲繁殖”问题较为突出。

焦点4：原食药监总局“食品药品审批监管领域廉洁风险较大”

“政事儿”注意到，对8个中央单位的巡视，紧盯食品药品等行业安全。其中原食药监总局的问题备受关注。

巡视组指出，原食药监总局落实习近平总书记关于食品药品监管“四个最严”要求和中央决策部署有“温差”，违反中央八项规定精神问题屡禁不止，形式主义、官僚主义仍然存在。

此外，巡视组还指出，原食药监总局“两个责任”落实不到位，食品药品审批监管领域廉洁风险较大，反腐败斗争形势依然严峻复杂；对上次巡视整改要求落实不到位。

“政事儿”注意到，在上一轮巡视中，巡视组也指出食药监总局在“食品药品监管中存在诸多漏洞，监管能力和手段跟不上”，“对药品重审批、轻监管，官僚主义严重，存在严重失职行为”。

中央第十一巡视组组长刘维佳此次反馈时指出，市场监管总局要切实增强危机和风险意识，防止因监管漏洞导致食品药品安全问题，保持惩治腐败的高压态势，严厉整治内外勾结等顽瘴痼疾。

此外，中粮集团和中储粮集团，巡视组都通报其在保障国家粮食安全战略上，政治担当不够。

焦点5：利益输送和关联交易问题依然存在

在十八届中央巡视组对央企的巡视反馈中，“靠啥吃啥”一度成为一个“热词”，在国有企业巡视反馈中多次出现，直指国有企业领导人员内外勾结、损公肥私，本人或亲属子女围绕公司业务违规经商办企业，大搞利益输送、关联交易。

记者注意到，在对16个单位的巡视反馈中，利益输送和关联交易问题也被提及。

通报称，国家统计局，“一些重点部门和领域存在廉洁风险，数字腐败、利益输送问题时有发生”；中国旅游集团，“利益输送问题和腐败风险隐患犹存”。

中远海运集团“‘靠船吃船’、利益输送问题仍比较突出”，华电集团“工程建设、项目投资、企业并购等廉洁风险较大，“靠企吃企”、违规招标采购等问题仍比较突出”。

记者注意到，与十八届中央巡视不同，十九届中央第一轮巡视召开的30家被巡视地区和单位的反馈会议，均有中央巡视工作领导小组副组长或成员参加，主持召开向其党组织负责人的反馈会议，出席巡视情况反馈会议，并对抓好巡视整改提出要求。

其中，中共中央政治局委员、中央巡视工作领导小组副组长杨晓渡、陈希分别参加了一些单位的反馈会。

杨晓渡和陈希都强调，党组书记要直接抓、抓具体、抓到底，对上次整改落实不到位和这次巡视新发现的问题要一体整改，决不能“新官不理旧账”。领导干部要主动认领责任，带头落实整改，该谁整改的就由谁整改，该谁负责的就由谁负责，决不能把层层传导压力变成层层推卸责任。

责任编辑：余鹏飞