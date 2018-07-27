新疆组织部长调任内蒙古自治区常务副主席(简历)

原标题：新疆组织部长调任内蒙古自治区常务副主席

7月26日，内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过，决定免去：张建民的自治区政府副主席职务。决定任命：马学军为自治区政府副主席；包钢为自治区政府副主席。

据内蒙古日报报道，马学军现任内蒙古自治区党委常委，自治区副主席、政府党组副书记。

内蒙古自治区政府官网显示，马学军为自治区政府常务副主席。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，马学军是一位长期在西北工作的少数民族干部，曾在甘肃、新疆工作，并有中组部工作经历。此番调整前，他担任新疆维吾尔自治区党委常委、组织部部长。

公开履历显示，马学军是东乡族人，1962年10月出生，甘肃临夏人，1986年11月加入中国共产党，中央党校研究生学历。

1984年8月大学毕业后，马学军在甘肃工作了24年，其中16年集中于家乡临夏州。

他早期在家乡临夏州人大常委会秘书处工作，八年时间，从一名干事逐渐升任副秘书长兼秘书处处长。

1992年12月，马学军开始主政一方，先后任临夏州下辖的广河县县长、临夏市委书记。2000年跨市任平凉市委副书记，2004年任市长，2006年任市委书记。

2008年8月，马学军离开甘肃，进京任中组部干部二局巡视员、副局长。

在中组部历练5年后，他于2013年7月重回地方，空降新疆任党委组织部部长。近两年后，2015年4月，跻身自治区党委常委。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在新疆工作期间，他曾在干部工作、反对暴力恐怖等问题上强硬表态。

2017年6月，马学军在《新疆日报》发文称：“干部队伍中的‘两面人’是‘三股势力’的帮凶，是反恐怖、反渗透、反分裂斗争最大的障碍危险。‘两面人’问题不解决，新疆将永无宁日。”

他对此具体剖析：对不讲政治，对党的理论和路线方针政策台上唱高调、台下唱反调，对宗教明里不信暗里信的干部；对不讲纪律，对党章党规党纪不以为然，有令不行、有禁不止，甚至暗地里与“三股势力”联络勾结、与暴恐团伙沆瀣一气、利用职权充当保护伞的干部；对不讲大局，对党中央治疆方略和“五个认同”阳奉阴违、自行其是，狂妄自大、胡言乱语的干部；对不讲团结，搞以民族划线的你你我我、团团伙伙，背地里干破坏民族团结勾当的干部；对不讲责任，对维稳措施不执行不落实、对影响和破坏民族团结的言行不批评不制止不报告，甚至跟风附和、明哲保身的干部，严肃进行查处。凡有“两面”言行的干部，决不能提拔重用，已在领导岗位的，要坚决调整下来，并按照党纪国法严肃处理。

马学军简历

马学军，男，东乡族，1962年10月生，甘肃临夏人，1986年11月加入中国共产党，1984年8月参加工作，中央党校研究生学历。

1980.09—1984.08西北民族学院汉语系汉语言文学专业学习

1984.08—1986.12甘肃省临夏州人大常委会秘书处干事

1986.12—1988.03甘肃省临夏州人大常委会秘书科副科长

1988.03—1989.03甘肃省临夏州人大常委会秘书科科长

1989.03—1992.07甘肃省临夏州人大常委会副秘书长

1992.07—1992.12甘肃省临夏州人大常委会副秘书长兼秘书处处长

1992.12—1995.06甘肃省广河县委副书记、县长

1995.06—1995.10甘肃省临夏市委书记、市人大常委会主任

1995.10—2000.02甘肃省临夏州党委常委，临夏市委书记、市人大常委会主任

2000.02—2002.09甘肃省平凉地委副书记（其间：2001.03—2002.01中央党校中青年干部培训班学习）

2002.09—2004.07甘肃省平凉市委副书记（2002.01—2004.01中央党校研究生院经济管理专业在职研究生学习）

2004.07—2004.12甘肃省平凉市委副书记、代市长

2004.12—2006.11甘肃省平凉市委副书记、市长

2006.11—2007.01甘肃省平凉市委书记

2007.01—2008.08甘肃省平凉市委书记、市人大常委会主任

2008.08—2013.07中组部干部二局巡视员、副局长

2013.07—2015.04新疆维吾尔自治区党委组织部部长

2015.04—2018.07新疆维吾尔自治区党委常委、组织部部长

2018.07—内蒙古自治区党委常委，自治区副主席、政府党组副书记

责任编辑：张申