缅甸10月1日起对中国游客实施落地签 每人50美元

原标题：缅甸10月1日起对中国游客实施落地签 盼促进旅游

中新网7月27日电 据《缅甸金凤凰中文报》报道，当地时间7月24日，缅甸酒店与旅游部发布通令，2018年10月1日起，缅甸当局将对从国际机场入缅的中国游客给予落地签待遇。

通令称， 从2018年10月1日起持有普通护照的中国游客从仰光、曼德勒和内比都国际机场进入缅甸时，可以办理落地签；落地签证费用为每人50美元，须出示1000美元的旅游费用（Show Money），及持有30天内的回程或前往第三国的确认机票；回程也必须从机场离境。中国游客的落地签，只限于团队旅游或自助游，不可延期。停留期限为30天。

目前，中国赴缅旅游人数正在稳步上升，今年上半年，中国已经成为赴曼德勒省旅游人数最多的国家。政府希望能通过颁布落地签政策，在下半年吸引更多的中韩日游客赴缅旅游，以弥补西方国家游客减少造成的损失。

据曼德勒酒店和旅游局统计数据表明，今年抵达曼德勒旅游的中国游客大幅增加。该部门助理主任吴山祐（U San Yu）表示，今年上半年，抵达曼德勒的外国人中中国游客排名第一。在6个月期间，共有89096名中国游客进入该地区。尽管中国游客人数有所增加，但今年该地区的欧洲游客数量有所下降。

此外，预计在新旅游签证政策实施后，中国、韩国和日本的游客将在下半年会有所增加。因此，总的来说，今年曼德勒的游客预计将达到约50万人次。同时，旅游当局也正齐心协力为国际游客提供更好的服务。

责任编辑：余鹏飞