这个地级市的市长和监委主任同时调整

原标题：定州市长、监委主任同时调整

7月26日，河北省定州市八届人大常委会召开第十二次会议，接受陈业鹏辞去定州市人民政府市长职务的请求和李新立辞去定州市监察委员会主任职务的请求，决定任命张涛为定州市人民政府副市长、代理市长职务。

此前，张涛任河北省科技厅党组成员、副厅长。陈业鹏于去年2月由定州市政协主席转任定州市长，至今仅一年多时间。目前，陈业鹏的新职务尚不明确。

公开履历显示，陈业鹏出生于1965年6月，早期他曾在阜平县委、保定市委、涞源县等单位任职。

2013年6月，他由保定市政府副秘书长调任定州市委常委，副市长，分工政府常务工作，为正处级。2015年2月，他同时担任定州市政协主席，晋升副厅级。

2016年12月，他开始转任定州市委副书记兼定州经济开发区管委会主任，代市长，后任市长至今。

据《定州日报》显示，陈业鹏最近一次出席会议是在7月6日。当天，在收听收看全省“大棚房”集中专项整治工作会议后，定州市立即召开会议贯彻落实大会精神。

定州市委书记王东群出生于1963年3月，他曾在唐山市任职，2013年由乐亭县委书记转任定州市委书记至今。王东群还是十九大代表。

此次接替陈业鹏担任定州代市长的张涛，是名“70”后，出生于1971年3月。他曾任省科技厅副巡视员，2015年7月至2016年8月挂任北京中关村科技园区管委会副主任，2017年9月任河北省科技厅党组成员、副厅长至今。

在7月26日的定州市人大常委会上，张涛表态称，将倍加珍惜这一难得的岗位和机会，把旗帜鲜明讲政治放在首位，把加快发展作为第一要务，把执政为民作为第一天职，把清正廉洁作为第一操守，讲政治、顾大局，坚持原则、主持公道。

值得注意的是，在此次定州市人大常委会上，与陈业鹏一同辞去职务的还有李新立，他辞去了担任仅仅5个月时间的定州市监察委员会主任一职。

李新立出生于1966年6月，他于2008年开始由满城县委常委，县纪委书记调任定州市委常委，市纪委书记。

今年2月8日，在定州市第八届人民代表大会第三次会议上，李新立当选为定州市首任监察委员会主任。

目前，定州市纪委监委官网显示，李新立仍主持市纪委、市监委全面工作。

责任编辑：张申