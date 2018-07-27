每5天坐1次飞机 媒体:“空中书记”是怎样炼成的

原标题：每5天坐一次飞机，“空中书记”是怎样炼成的

7月25日，《中国纪检监察报》关于甘肃220余名新任省管干部集中接受警示教育的报道披露了酒泉落马市委书记马光明的上述情况。酒泉市委副书记、市长张安疆看了专题片中曾担任酒泉市委书记的马光明严重违纪违法事实后，感觉“受到的触动很大”。在担任酒泉市委书记的三年半时间里，马光明乘坐飞机达274次，平均5天就乘坐一次，其中违规超标准乘坐头等舱位57次。如此频繁外出，他又把多少心思和精力放在工作上呢？“我们首先要坚定理想信念，对党忠诚，同时要管住自己，学会拒绝，主动接受各方面监督。”张安疆说。（7月25日澎湃新闻）

平均5天坐一次飞机，这位“空中书记”究竟是怎样炼成的？仅仅因为他未能“管住自己”吗？我以为不然。

不难想象，作为地方一把手，市委书记的工作是很忙的。但谁也没想到，酒泉落马市委书记马光明在任时，居然三年半内乘坐飞机达274次，平均5天就乘坐一次。如此频繁坐飞机，绝对不可能是工作需要，这是用脚趾头都能想得明白的。一个市委书记隔三差五坐飞机，既不着家也不接地气，必然导致很多工作难以正常开展，可是，他身边的同事，为何没有及时批评和提醒呢？只要再稍微动一下脑筋，还能猜到其中很可能涉及腐败行为，为何监管部门没有及时介入调查呢？难道一把手不主动接受监督，监督部门就只能放弃监督了吗？

今年6月5日，中组部政研室副主任徐文秀在人民日报发表题为《“好缺点”是种假把戏》的评论文章，引起热议。文章指出，一些地方和单位，常常是“上级对下级宠着护着，下级对上级捧着抬着，同级对同级哄着让着，对明摆的毛病缺点和不良风气也是忍着看着”，面对他人身上的缺点往往“不说话、说好话、好说话”的有之，尽放些“空炮”“哑炮”甚至“礼炮”的亦有之。

我以为，好人主义在一些地方盛行，说到底是不作为和利己主义思想作怪。既然互相说好话就能彼此有好处，谁还去做得罪人的事情？既然不出声就等于不知情，可以不担责，谁还去戳穿窗户纸，自找麻烦？而且，在一些地方和单位，一把手权力过于集中，权力游离在笼子之外，谁敢说一个不字？在这种情况下，批评与自我批评就沦为表扬和自我表扬，权力监督也变为睁只眼闭只眼。否则，为何一个市委书记平均5天坐一次飞机，居然一直畅行无阻？

据报道，该书记落马后被查出在土地审批、项目开发、工程项目建设、工作调动等方面为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大。他是在卸任市委书记后才落马的。很有可能，他在任的时候，没人举报他每五天坐一次飞机这种明显有不作为和腐败嫌疑的行为，也没有哪个部门顺藤摸瓜调查他，否则，他何以能带病上岗多年而且边腐败边提拔？

说到底，“好人主义”是一种不作为的“坏人主义”。要把权力关进笼子，有关监督部门就不能守株待兔，坐等权力主动进入笼子，否则，就是不作为和姑息纵容。

文/李蓬国

责任编辑：张申