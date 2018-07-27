安徽六安坍塌事故致6死 碧桂园：将排查安全隐患

原标题：碧桂园回应六安事件：深感悲痛 将全面排查安全隐患

据安徽省六安市市委、市政府官方微博@六安发布 今天早上（27日）发布消息称，7月26日23时至24时，六安城区降雨量达70毫米/小时，短时风速7级左右。23时40分许，金安区碧桂园·城市之光建筑工地发生一处围墙和活动板房坍塌。

接报后，六安市委、市政府高度重视，省委常委、市委书记孙云飞、市长叶露中等市领导第一时间赶赴现场指挥救援工作，并迅速调集力量和抢救机械，全力抢救被困人员。截至目前，现场搜救工作已经结束。已救出16人并送至医院，其中抢救无效死亡6人、1人伤情危急、2人伤势较重，其他人员生命体征平稳。目前救治和善后工作正在有序进行。目前救治和善后工作正在有序进行。

今日午间，碧桂园回应该事件称，对灾害事故造成的伤亡，深感悲痛。集团副总裁、区域负责人已连夜赶往现场，并对项目进行停工，全面排查安全隐患。

此外，还将对集团所有施工项目下达要求，进行安全检查，全面排查隐患，坚决避免类似惨痛事故的再次发生。

责任编辑：张建利