这座城市汽车要按“年龄”禁行了？网友炸锅了

原标题：汽车要按“年龄”禁行了？这座城市，拟禁行10年以上老旧车！网友炸锅了…

为了改善空气质量，降低机动车污染物排放，近日，西安市发布了一份“关于禁限行高排放老旧汽车”的征求意见稿，该意见稿规定以年限为标准禁行车辆，即2008年8月1日前注册登记的汽油（天然气）汽车和2013年7月1日前注册登记的柴油汽车一律被限行。

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环保局称：此举是为了方便市民对车辆进行识别

据西安市环保局方面的统计，如果此政策正式实施，受影响的机动车将达27万多辆，占全市机动车保有量的9.2%。每年可减少氮氧化物、碳氢化合物和颗粒物等污染物排放约6.8万吨。

意见稿公布后各界反响强烈，有人支持也有人反对。对于为什么这么规定，相关部门解释说，禁行标准是排放而非年限，之所以用年限进行说明，是为了方便市民对车辆进行识别。

比如，《征求意见稿》禁行的是国二及以下汽油车和国三及以下柴油车等为主的老旧高排放机动车，而这两类车刚好处于2008年和2013年的两个时间点，并不是说所有新买的车辆只能在西安市内跑10年或者5年。

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媒体观点

红网认为，2008年以前，市场就有一些中高端车型已经达到国Ⅲ标准，甚至有些车已达到“欧IV排放标准”，况且，一些原先不达标的车通过升级排放体系，同样可以达到排放标准。文章提醒说，治理高排放汽车千万别用力过猛。

《燕赵晚报》肯定了此事的初衷，认为改善空气质量、降低机动车污染物排放的初衷是好的，可在制定相关规定时，搞“一刀切”，损害了部分车主权益。如果担心大家不熟悉汽车排放标准，可以发布详细的指南，明确哪些车辆型号满足禁行标准，哪些符合正常行驶标准，大家按图索骥，就一目了然了。

《新京报》也发表了观点，文章指出汽车作为耐用消费品，占有较重的家庭财产份额。尊重私产应该成为一种行政习惯，对私人占有、使用和处置私人物权的限制，应该越少越好。既然西安方面禁限行的目的是为了环保，那就应该紧紧围绕环保，只禁限行环保不达标的车子，而不是某年某月之前购买的车子。

网友汉唐：必须执行的。看看空气污染，我们要健康快乐”

市民李先生：“如果 ‘被迫提前’转手旧车换新车，势必会增加经济负担。“本来我的二手车可以卖5万，现在因为‘禁限行’政策，只能卖给非西安的用户，这不仅会增加汽车的转手难度，而且还会降低汽车的转让价值。”

网友马建昆：“我的宝马三系，买了11年，由于常年外地工作，现在五万公里不到，难道也要被禁行？”

网友倪娜：想法是好的，只是有点“一刀切”。应该对车况较好的车子进行补贴回收。

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西安市公安局、西安市环境保护局作出回应

对于大家的声音与建议，昨天，西安市公安局、西安市环境保护局表示将认真对待大家提出的每一条建议、每一个留言，不断改进工作，取得共识。虽然这一纸回应很简单，但态度是值得肯定的。

的确，衣食住行是民生大事，在制定相关政策的时候应该慎之又慎，主动公开征求意见，听取大家的意见是好事，但是收集意见后怎么听取、改进、落实更是关键。

责任编辑：张建利