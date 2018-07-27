湖北3地统计弄虚作假 处理65名干部其中1名为厅级

原标题：湖北三地统计弄虚作假，65名领导干部被处理，含1厅级

7月27日，省委宣传部召开新闻发布会，省纪委宣传部部长、新闻发言人张正义通报2018年上半年省纪检监察机关作风监督工作情况。

反对享乐主义和奢靡之风

专项检查发现问题6664个

坚决防止享乐主义和奢靡之风反弹回潮。紧紧盯住元旦春节、五一端午等重要时间节点，省市县三级联动，精准组织开展专项检查。

元旦期间，组织开展了违规购买年货节礼、违规公务接待、大操大办婚丧喜庆事宜、公车私用等专项检查活动。

春节期间，组织全省17个市州对违规组织团拜会联欢会、违规发放过节物资福利和公车私用、公款吃喝、公款送礼、公款旅游、违规收送礼品礼金、大操大办婚丧喜庆等问题交叉检查。

五一端午期间，组织开展各类项目建设指挥部、内部食堂、培训中心、驻外工作机构等隐蔽场所公款吃喝问题以及工会经费使用、私车公养、违规公务接待等专项检查活动。

今年1至6月，全省共组织各类检查组2716个，检查单位19046家次，发现问题6664个。同时，省纪委协调相关单位对元旦春节、五一端午期间违规财务票据、公车私用问题集中排查，梳理交办问题线索600余条。

违反中央八项规定精神

党纪政务处分1534人

严查快处重惩，越往后执纪越严。把查处党的十九大后违反中央八项规定精神问题上升到维护政治纪律和政治规矩的高度，发现一起，严肃查处一起。今年1至6月，全省查处违反中央八项规定精神问题1326个，处理1864人，党纪政务处分1534人。

加大通报曝光力度。今年1至6月，全省通报违反中央八项规定精神典型问题839个，涉及领导干部1326人，其中县处级以上领导干部49人。

省纪委通报的随州市政协党组成员、副主席万正强操办女儿婚事违规收受礼金问题和荆门市地税局原党组书记、局长刘波和原党组副书记、副局长蔡金军等人以客商商务考察名义违规组织参与公款吃喝等问题，在全省引起强烈反响。

落实“两个责任不力”

问责党员领导干部512人

强化追责问责，压紧压实责任。今年以来，省纪委3次印发严明纪律通知，重申节日纪律要求，督促落实党风廉政建设主体责任和监督责任；4次发送廉政短信，提醒省管领导干部带头廉洁自律，认真履行“一岗双责”； 4次采取电话通知形式，部署纪检监察机关节日期间纠正“四风”工作。对作风建设流于形式、中央八项规定精神落实不力、“四风”问题突出的地方和单位，严肃追责问责。今年1至6月，全省查处落实管党治党“两个责任”不力问题421个，问责党组织18个，问责党员领导干部512人，党纪政务处分227人，与去年同期相比分别增长55.35%、38.46%、36.90%、63.31%，追责问责力度持续加大。

省对市州设立的责任制

开展的考核项目取消78项

省级领导机关以身作则、率先垂范。省委严格落实中央八项规定及其实施细则精神，2017年省委召开的全省性会议数量、会议天数与上年同期相比分别下降12.5%、13.9%，省对市州设立的责任制、开展的考核项目取消78项。

在今年年初开展的2017年度落实党风廉政建设责任制检查考核中，大幅精简考核程序和指标，资料检查事项由28项减少到7项，民主测评项目由5项减少到2项，减轻了基层迎检负担。

省纪委自2017年起取消对市州纪委工作绩效年终集中考评和优胜单位评选表彰活动，加大日常督促指导力度，推动基层纪检监察机关集中精力干工作、抓落实。

形式主义、官僚主义问题

处理2356人

严纠严惩，保持高压态势。对形式主义、官僚主义问题，发现一起坚决查处一起，绝不姑息迁就。

今年1至6月，全省各级纪检监察机关查处形式主义、官僚主义问题1256个，处理2356人，党纪政务处分709人，其中乡科级以上领导干部294人。枝江、宜都、当阳三市统计弄虚作假、违纪违法问题，共处理领导干部65人（诚勉谈话7人，党纪政务处分58人），其中厅级干部1人，县处级干部13人。

持续营造良好與论氛围。今年1至6月，全省共通报曝光形式主义、官僚主义典型问题627个，涉及1126人。

因生态环境损害

追究党政领导干部212人

去年以来，省纪委共收集环保领域违纪违法问题线索38件，目前已调查办结18件。

根据环保问题成因复杂的特点，严格依据政策法规规定，严格依据部门职能定位和个人法定职责，严格依据问题情形、责任大小及产生的后果，重点追究违规决策、领导不力、失职渎职责任，做到不枉不纵、不偏不废、应追尽追、宽严相济。今年1至6月，全省因生态环境损害受到责任追究的党政领导干部212人，其中处级以上干部32人、乡科级及一般干部180人；给予党纪政务处分68人次，免职2人。今年1月，中央环保督察移交的“罗田经济开发区化工园区环境污染”责任追究问题，对包括2名省管干部在内的10名地方党委、政府主要负责人进行了严肃问责。

以严肃追责问责推动问题整改，建立健全生态环境保护长效工作机制。截至目前，中央环保督察、“清废行动2018”、饮用水水源地环境保护专项督查等移交的环境保护整治任务正按进度有序推进。全省4.7万亩湖泊珍珠养殖、27.4万亩投肥养殖和122.1万亩大湖围网等一些常年得不到解决的环保问题相继得到彻底整改。同时，全省各地各部门以环保问责和问题整改为契机，举一反三，自觉强化环境保护政治意识，加快补齐生态建设短板，不断完善生态文明建设和环境保护体制机制，省级层面出台了《湖北省生态文明建设目标评价考核办法》等一系列刚性制度，各市县也相继出台了配套制度，促进湖北生态文明建设良性发展。

扶贫领域腐败和作风问题

处理党员干部4280人次

从去年12月底开始，省委集中半年多时间，围绕2017年下半年扶贫领域专项巡视发现的6个方面24类问题。截至6月30日，全省专项巡视移交和新发现的扶贫领域各类具体问题8347个，已整改7253个，整改完成率86.89%。其中，被纳入2017年扶贫领域专项巡视的31个贫困县（市、区），共梳理巡视移交和新发现问题3324个，已完成整改3000个，累计处理相关责任人9257人次，其中给予党纪政务处分3339次，组织处理5856人次，移送司法机关62人。

各级纪检监察机关坚决把纪律挺在前面，对扶贫领域腐败和作风问题发现一起、坚决查处一起，持续释放越往后惩处越严的强系信号。今年1至6月，全省纪检监察机关共查处扶贫领域腐败和作风问题3217个，处理党员干部4280人次，其中党纪政务处分2080人次。 共通报曝光问题686个，涉及1067人次。省纪委监委印发通报5期，通报典型案件和问题30个、65人次。

协调省委巡视办组建11个小组进驻各贫困县（市、区）开展“蹲点”督查，做到问题不整改不放过、问题不解决不撒离。督促各地各相关部门针对扶贫领域发现的普遍性、系统性和突出性问题，改进工作，完善政策，强化监管，堵塞漏洞。今年以来，省、市、县共制定和完善扶贫领域相关制度和政策1000多个。

来源：湖北日报 记者 黄璐

责任编辑：张申