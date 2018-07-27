人民日报连发4篇评论谈培养造就新时代可靠接班人

原标题：@所有人！人民日报连发四篇评论谈接班人培养

[编者按]“建设一支忠实贯彻新时代中国特色社会主义思想、符合新时期好干部标准、忠诚干净担当、数量充足、充满活力的高素质专业化年轻干部队伍。”从中央政治局会议审议《关于适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的意见》，到同团中央新一届领导班子成员集体谈话，再到全国组织工作会议，习近平总书记连续强调抓好年轻干部工作，提出明确要求，具有很强的现实性针对性。

实现中华民族伟大复兴，坚持和发展中国特色社会主义，关键在党，关键在人，归根到底在培养造就一代又一代可靠接班人。怎样把握标准、做好选任工作，树立选人用人导向？怎样引导年轻干部经风雨、见世面、壮筋骨、长才干？《人民日报》近日推出系列评论，结合年轻干部成长规律，探讨如何培养造就新时代可靠接班人。快来一起看看吧！

选人用人，忠诚老实为先

——培养造就新时代可靠接班人①

李浩燃

选什么人、用什么人，体现着鲜明的价值导向，历来是关乎全局的重要课题。德才兼备、以德为先，是我们党选拔任用干部的一贯方针和根本原则。

“若无德，则虽体魄智力发达，适足助其为恶。”习近平总书记引用蔡元培的话来说明“以德为先”的重要性。德是首要、是方向，做人做事第一位的是崇德修身。一个人只有明大德、守公德、严私德，其才方能用得其所。而这个“德”，第一位的就是忠诚老实。

在前不久召开的全国组织工作会议上，习近平总书记谆谆教导：“优秀年轻干部必须对党忠诚，坚持走中国特色社会主义道路，坚定不移听党话、跟党走”“优秀年轻干部要把当老实人、讲老实话、做老实事作为人生信条”。语重心长的嘱托，是对年轻干部群体明确的政治要求。

“天下之德，莫过于忠”。共产党人讲忠诚，这是党员干部最根本的政治品质。早在建党初期，党章就明确规定党员对党必须忠实。我们一再要求干部“忠诚干净担当”，忠诚也是排在第一位的。有德无才，难当大任；有才无德，一旦重用会有更大风险。一个政治上靠不住、政治品德不过关的人，即便能力再强，也会被“一票否决”。

近年来落马的一些领导干部，有的人千方百计塑造“反腐斗士”形象，内心深处却视党纪如无物；有的人观看红色影片时热泪盈眶，扭过头来依然不收手、不收敛；有的人慷慨陈词、高调唱得比谁都响，一旦遭遇考验便原形毕露……这些，都警示年轻干部切不可做“两面人”，年纪轻轻就成为政治上的投机者、行动上的两面派。

对党忠诚就要老老实实做人。毛泽东始终倡导党员干部“做老实人”。1939年，他在谈及儒家“知仁勇”时说，“如果做事不忠实，那知只是言而无信，仁只是假仁，勇只是白勇”。百般算计不如一心守纪，苦心孤诣莫如脚踏实地。成功和幸福，最终属于那些老老实实做人、踏踏实实干事、兢兢业业工作的干部。投机取巧、见风使舵、巧言令色，或许能一时蒙混过关，但迟早会得不偿失；蓄积聚沙成塔、集腋成裘的韧劲，多下一些苦功夫、笨功夫，反而有助于夯基筑台、行稳致远。其实，老实人最聪明，因为“只有老实人才能经得起事实和历史的考验”。年轻干部处在成长进步的关键期，尤其不能精于算计、总想着走捷径。

有人说，年轻干部“不缺干劲缺韧劲，不缺活力缺定力”。从表面上看，这是经验不足、阅历不深，但究其本源，还是政治品质不够坚定。现实中，一些年轻干部不屑于忠诚老实，认为忠诚是“迂”、老实是“傻”，甚至一边大谈党性、一边欺瞒组织，一边大谈约束、一边自我放纵。年轻干部如果对党的事业缺乏忠诚，政治素质不高，容易被错误思想和模糊认识牵着鼻子走，即使才华横溢，也难堪大用。

“才者，德之资也；德者，才之帅也”。对年轻干部来说，政治品德就是个人发展的根与魂。“一个自觉的革命者无论何时何地，在何种情况下，都要做到忠诚老实，对党要忠诚，要老老实实地说话，老老实实地办事，老老实实地做人。”记住这一叮嘱，干部们的成长会更有方向、更加顺利。

不拘一格，坚持动态选才

——培养造就新时代可靠接班人②

盛玉雷

既要提防为了年轻而年轻的“装门面”思想，也应警惕“火箭提拔”的“拔苗式”培养，让真正有能力、有干劲、有激情的年轻人脱颖而出

世不患无才，而患无用才之道。选好用好优秀年轻干部，机制方法很关键。“既要数量充足，又要质量优良”“对有培养前途的优秀年轻干部，要不拘一格大胆使用”“要把关心年轻干部健康成长作为义不容辞的政治责任，加强长远规划，健全工作责任制”……在不久前召开的全国组织工作会议上，习近平总书记提出明确要求，指明了做好新时代年轻干部培养选拔工作的方向。

我们党历来高度重视年轻干部工作，着力促进年轻干部成长成才。从革命年代提出“有计划地培养大批的新干部，就是我们的战斗任务”，到改革初期确立干部“四化”方针、开展“第三梯队建设”，再到新时代强调“培养造就一代又一代可靠接班人”，时至今日，我们已经总体上解决了领导干部青黄不接、领导班子整体性交替的问题，避免了以运动式、突击性提拔年轻干部的做法，年轻干部工作步入良性循环。

有科层才有选拔，有选拔就有台阶。一段时间以来，“台阶”成为不少年轻干部关注的焦点。从参加工作到走向成熟，经过一定的台阶、递进式的历练，对年轻干部来说很有必要。然而，一些年轻人错把台阶当“官阶”，“两年不提拔、心里有想法”，“三年不挪动、到处去活动”。有的地方在提拔干部时，论资历、看年限、排辈分，“累日以取贵，积久以致官”。实际上，年轻干部的选用必须遵循干部成长规律，讲台阶但不能唯台阶，讲资历但不能唯资历。因此，既要提防为了年轻而年轻的“装门面”思想，也应警惕“火箭提拔”的“拔苗式”培养，让真正有能力、有干劲、有激情的年轻人脱颖而出。

从时间的维度观察，干部队伍的新老交替其实是一个动态的过程。换言之，选用年轻干部绝非单纯的“搭台子”“给位子”，不可能“毕其功于一役”。现实中，有的年轻干部只盯着近期可进班子的人选，只关心目力所及的人事动态。进了，就沾沾自喜，“一山望着一山高”；没进，就“耍脾气”“撂挑子”“混日子”，暮气沉沉。这反过来说明，加强长远规划、跳出一时评价，才能拓宽干部选拔的视野，以长效机制鉴别干部“好不好”“优不优”，也才能影响风气，引导年轻干部群体沉下心来踏实工作。

曾有年轻同志效仿古人感慨，“千里马常有，而伯乐不常有”。类似“坐等伯乐”的心态，恰恰是成长成才的大敌。这也从一个方面启示我们，由偏重“选”向统筹选拔、培育、管理、使用转变，变“伯乐相马”为“赛场选马”，有助于进一步做好组织工作，激励年轻干部奋发有为。持续选，放眼各条战线、各个领域、各个行业，多渠道、多层次、多侧面了解；重视育，让年轻干部经受吃劲岗位、重要岗位的磨炼，把重担压到他们身上；从严管，教育引导年轻干部强化自我修炼，防微杜渐；大胆用，不拘一格，用当其时、用其所长。着力健全完善年轻干部选拔、培育、管理、使用环环相扣又统筹推进的全链条机制，那些政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬、人民群众信得过的优秀年轻干部，就将脱颖而出、不断涌现。

人事有代谢，往来成古今。人的经验、直觉远不如科学的选人用人机制更有效。站在新的历史起点上，坚持系统思维和全局观念，着眼长远发展战略，统筹选育管用各个环节，不拘一格选贤任能，我们必能及时发现、培养、起用优秀年轻干部，为中国特色社会主义事业培养造就一代又一代可靠接班人。

自身努力，不是自我设计

——培养造就新时代可靠接班人③

彭飞

现实生活并不存在这样一种“公式”：只要我们在一端输入自己的才智，另一端就马上会得出“升迁”“嘉奖”的结果

“很难说清，我在青海做了什么，但很清楚，妻子和孩子付出了什么。朋友说，你失去的，永远也不会补回来。我无法反驳，但还是坚信，付出的，一定会有意义。”这两天，一位援青干部的日记在网上传播广泛，感动了不少人。在广袤的大地上，还有许多这样的年轻干部扎根在基层，奋斗在一线。他们一不为名、二不图利，就想踏踏实实为老百姓做点实事，以奉献诠释青春。

在不久前召开的全国组织工作会议上，习近平总书记寄语年轻干部“要沉下心来干工作，心无旁骛钻业务，干一行、爱一行、精一行”，强调“要教育引导年轻干部强化自我修炼，正心明道，防微杜渐，做到有原则、有底线、有规矩”。习近平总书记的教诲，引起广大年轻干部强烈共鸣，也促人深入思考：年轻干部应当如何规划自己的人生道路？又该树立怎样的事业观、价值观？

将个人成长自觉融入党和国家事业发展，知易行难。细察当下，并不是所有年轻干部都能做到勤勤恳恳、甘于奉献。有的干部热衷于搞自我设计，混基层经历，为个人升迁“镀金”；有的人醉心于“晋升路线图”，干一点事就想着“回报”，刚刚提拔就琢磨“再上一个台阶”；有的人“这山望着那山高”，总感觉单位“庙小”、岗位“屈才”，干工作三心二意、心猿意马，把时间和精力都花在“走关系”“找门道”上。长此以往，不仅心态会失衡，变得患得患失、牢骚满腹，也容易蜕变为精致的利己主义者，只盘算自己的一亩三分地，不愿尽职担责、勤勉奉献。这些现象警示年轻干部：自身努力不等于自我设计，材质疏松的“速生树”终究长不高，爱抄近路的人终究走不远。

相比起来，另一类年轻干部则能够扎扎实实地挑起为政一方的担子，乐于做几回“热锅上的蚂蚁”。虽然一开始提拔调动看似不那么顺风顺水，但是却在扑下身子的过程中广接地气，在办成好事实事的过程中历练成熟，在联系群众的过程中交上基层朋友，在应对复杂情况的过程中摔打磨砺。只有这样的年轻干部，未来走上更重要的领导岗位时，才能做到决策有分寸、执行有力度、服务群众有感情、遇事有办法。

是做“温室花”，还是去“墩墩苗”？这里可以感受到两种不同的价值观。一种是把为老百姓做事、为党和国家工作当成“梯子”，目的就是“升职”；另一种则是当成“事业”，目的是“锻造”。只有走后一条路，才能最终成长为可堪大用的人才，才能真正享受到实现价值、造福一方带来的幸福感与成就感。

当然，不搞自我设计并不是说年轻干部就不应该上进。追求上进与自我设计的区别，就在于真正的上进者，从来都不是为一己之私而精于算计的人，他们除了踏实做事、勤勉工作，也会主动把个人发展与党和国家事业、群众利益紧紧联系在一起。现实生活并不存在这样一种“公式”：只要我们在一端输入自己的才智，另一端就马上会得出“升迁”“嘉奖”的结果。相信组织、相信群众，依靠实干、奋发有为，年轻干部才能赢得干事创业的广阔空间，真正实现人生价值。随着干部培养选拔机制的日益健全完善，那些“但行好事，不问前程”的优秀年轻干部必将脱颖而出、大量涌现。

《论语》中有这样一则小故事。孔子问弟子子游，是否有心仪的人才。子游回答说，有个叫澹台灭明的人，走路规矩、不抄近道，没有公事也不到我的住所来。古人选人用人的智慧，对于新时代选任优秀年轻干部，仍然具有启发意义。“青年要立志做大事，不要立志做大官”。不钻营、不设计，老老实实做人、踏踏实实做事，努力成为德才兼备的优秀人才，这样才能立足本职岗位，成就事业也成就自我。

人在事上练，刀在石上磨

——培养造就新时代可靠接班人④

陈凌

越是艰苦环境、吃劲岗位，越是困难大、矛盾多的地方，越能磨砺干部的品质，考验干部的毅力，增长干部的才能

《考工记》里说，打造一把良弓，需要历时一年，完成“冬析干而春液角，夏治筋，秋合三材，寒奠体，冰析灂”等六个过程。如果急于求成、省去任何一个步骤，制作出来的弓就会有“斫挚不中，胶之不均”的毛病，容易被折断。“路不险则无以知马之良，任不重则无以知人之德”。对年轻干部而言，成长也从无捷径可走，经风雨、见世面才能壮筋骨、长才干。

在全国组织工作会议上，习近平总书记强调“优秀年轻干部要有足够本领来接班”，对广大年轻干部寄予厚望。应该说，现在的年轻干部，大多受到过系统的高等教育，文化素养较高，思维活跃，眼界开阔，接受新事物快，工作也有热情、有朝气，开拓进取精神比较强，成长相对较顺。但现实中，一些年轻干部，有的缺乏基层和艰苦地方的扎实磨炼，有的做群众工作本领不够强，有的担当作为的底气还不足。这些问题，应当引起重视。

“志不求易者成，事不避难者进”。越是艰苦环境、吃劲岗位，越是困难大、矛盾多的地方，越能磨砺干部的品质，考验干部的毅力，增长干部的才能。不经历一些险峻情况，不接一接“烫手山芋”，不当几回“热锅上的蚂蚁”，何以磨出真功夫、练出“大心脏”，进而收获真正的成长与进步？总想着“大树底下好乘凉”，总是这山望着那山高，遇到困难就打退堂鼓，受到挫折就意志消沉，抗压能力弱、遇事就崩溃，这样的干部，在关键时刻如何能顶得住？软肩膀挑不起硬担子，要想扛得了重活、打得了硬仗、担得起重任，就必须不断“苦其心志”，经历千锤百炼，真正锻造出高强本领。

人须在事上磨。火热的基层一线，是干部增长见识、了解国情的大课堂，是磨砺才干、积累经验的练兵场，也是锤炼意志、砥砺作风的磨刀石。几十年来，多少年轻干部扎根基层，住窑洞、睡土炕、用旱厕、吃粗粮，忍耐跳蚤叮咬，与基层群众同吃同住，正是这样的人生课堂，让他们不仅谙熟民情、了解乡亲们最需要什么，还磨炼了意志、锻炼了能力，收获了受益终生的东西。“涉浅水者见鱼虾，涉深水者见蛟龙”。干部多“墩墩苗”没有什么坏处，把基础搞扎实了，后面的路才能走得更稳更远；认识国情，了解基层，知道群众需要什么，才能把工作做得更深更实。

心态决定状态。《韩非子》曾载，“西门豹之性急，故佩韦以自缓；董安于之性缓，故佩弦以自急”。古人佩韦、佩弦以自省，就是要时刻警示自我，保持心明眼亮。年轻干部去基层一线摸爬滚打，也应心明眼亮，想清楚下去是为了什么。是为了混个基层经历，还是为了磨炼真本事？事实上，“混”字当头，心思飘浮，蜻蜓点水，“名在人不在”“身在心不在”“时在时不在”，只会成为材质疏松的“速生树”。端正心态、拒绝“镀金”、抓紧历练，扑下身、沉下心、扎下根，才是对自己负责任的态度，有利于最终取到“真经”，也才能不辜负组织培养，在火热的实践中成长为栋梁之材。

蒲柳之姿，望秋而落；松柏之质，经霜弥茂。年轻干部应珍惜韶华，以只争朝夕的姿态磨炼自己，在干事创业中积累经验、增长才干。自觉向实践学习、拜人民为师，沉下心来干工作，心无旁骛钻业务，干一行、钻一行、精一行，这样的经历必能标注成长与进步，这样的人生终将气象万千。

来源：云岭先锋

责任编辑：张申