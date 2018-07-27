杭州人大常委会副主任徐祖萼涉违纪被审查(简历)

原标题：杭州市人大常委会副主任徐祖萼接受纪律审查和监察调查
据浙江省纪委监委消息：杭州市人大常委会副主任徐祖萼涉嫌违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。
徐祖萼简历
徐祖萼，男，汉族，浙江杭州人，1958年1月出生，1976年6月参加工作，1979年10月加入中国共产党，省委党校研究生学历。
1994.11-2000.02 杭州市民政局副局长；
2000.02-2002.05 杭州市民政局局长；
2002.05-2003.03 杭州市上城区委副书记、代区长；
2003.03-2006.11 杭州市上城区委副书记、区长；
2006.11-2010.02 杭州市上城区委书记；
2010.02-2010.07 杭州市人大常委会副主任、上城区委书记；
2010.07- 杭州市人大常委会副主任。
（浙江省纪委监委）
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