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杭州人大常委会副主任徐祖萼涉违纪被审查(简历)

杭州人大常委会副主任徐祖萼涉违纪被审查(简历)
2018年07月27日 15:07 中央纪委国家监委
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　　原标题：杭州市人大常委会副主任徐祖萼接受纪律审查和监察调查

　　据浙江省纪委监委消息：杭州市人大常委会副主任徐祖萼涉嫌违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

　　徐祖萼简历

　　徐祖萼，男，汉族，浙江杭州人，1958年1月出生，1976年6月参加工作，1979年10月加入中国共产党，省委党校研究生学历。

　　1994.11-2000.02 杭州市民政局副局长；

　　2000.02-2002.05 杭州市民政局局长；

　　2002.05-2003.03 杭州市上城区委副书记、代区长；

　　2003.03-2006.11 杭州市上城区委副书记、区长；

　　2006.11-2010.02 杭州市上城区委书记；

　　2010.02-2010.07 杭州市人大常委会副主任、上城区委书记；

　　2010.07- 杭州市人大常委会副主任。

　　（浙江省纪委监委）

责任编辑：桂强

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