台企总裁:台本是亚洲四小龙之首 现在尾都排不上

原标题：台企总裁：台湾本是亚洲四小龙之首 现在尾巴都排不上

中评社7月27日报道，台湾工业总会27日召开2018工业总会白皮书发布记者会，工总理事长、台塑集团总裁王文渊表示，台湾原本是亚洲四小龙之首，现在连尾巴都排不上，应该要好好思考一下台湾的未来。谈到两岸时，他说，大陆市场非常重要，不能不注重。

王文渊表示，台湾很小，却有2300万人口，人口密度高，台湾的繁荣不能依靠农业，只能依靠制造业还有贸易，台湾原本是亚洲四小龙之首，现在连尾巴都排不上，就是发展得不一样。

谈到中美关系，王文渊说，其实他对这个大学问并没有答案，但是，中美这两个世界最大的强国，有一个共同点，就是都以“制造业建国”，那么我们在放弃制造业，这到底对不对？应该要好好思考一下台湾的未来。

至于台湾基本工资可能又要调升，王文渊表示，台塑最基层的员工，平均是5万2600元新台币（约合人民币11712.5元），他调整后，变成接近5万5000元（约合人民币12247元）。他反对基本工资，因为应该要回归市场机制，基本工资应作为比平均工资再低的保障而已，并非提高基本工资就是照顾人民。

记者会结束后，现场媒体另外向王文渊提问两岸关系，王文渊表示，所谓的维持现状，大陆的看法或感觉可能不太一样，但他觉得大陆市场非常重要，不能不注重。媒体问台当局是否应该要来和产业界谈一下两岸关系？王文渊说，他不知道，他自认自己很“微小”。

王文渊自称自己很“微小”，话一说出口，现场媒体有点难以接受，回说，“你很大啊”，一时让王文渊不知该如何回应。不过最后现场媒体也替王缓颊说，“不然别讲了，我们写不完了。”王文渊听到后笑着说，“你还是有一点良心。”

责任编辑：吴金明