疫苗不能再打了？关于疫苗的那些疑问这里有答案

原标题：科普|疫苗不能再打了？关于疫苗的那些疑问，这里有答案





关于疫苗的那些疑问，来这里找答案！

疫苗无用？

说这句话的人，大概已经忘却没有疫苗的世界，传染病是怎样肆虐人间的！

公元6世纪，地中海沿岸鼠疫爆发，疫情持续约50年，全球死亡人数超过1亿；

公元14世纪，有黑死病之称的鼠疫大爆发，欧洲死亡人数超过2500万；

公元18世纪，欧洲爆发天花全球死亡人数超过1.5亿；

第一次世界大战期间，流感夺走了5000万人口的生命……

霍乱、鼠疫、脊髓灰质炎、天花这些传染病，基本已听不到人们谈及，为什么？

是因为疫苗！

是因为这些要命的传染病被疫苗控制得相当好！

所以，还要说“疫苗无用”么？

什么是疫苗？

通过注射或黏膜等途径接种的，可以诱导针对致病原的特异性抗体和细胞免疫，从而获得保护或消灭这种致病原的蛋白、多糖、核酸、活载体或感染因子统称为疫苗。

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疫苗的分类

我国卫生防疫部门将疫苗分为两类：一类疫苗和二类疫苗。

一类疫苗

政府免费向公民提供，公民应当依照政府的规定受种的疫苗，一般以儿童常规免疫疫苗为主。

二类疫苗

公民自费并且自愿受种的其他疫苗。

疫苗的其他分类方法

按性质划分：灭活疫苗、减毒活疫苗、重组基因疫苗；

按剂型划分：液体疫苗（DPT）、冻干疫苗（冻干BCG）；

按成分划分：普通疫苗、提纯疫苗；

按品种划分：单价疫苗、多价疫苗；

按含吸附剂划分：吸附疫苗（吸附DPT）、非吸附疫苗（MV）；

按使用方法划分：注射、划痕、口服、喷雾用疫苗。

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接种疫苗，究竟是不是必须？

接种疫苗是预防和控制传染病最经济、最有效的手段，没有之一。

而且疫苗针对的都是严重感染性疾病，虽然其发生率并不高，但是这些疾病一旦发生在宝宝身上，那就是100%。

药娃建议各位家长，一类疫苗必须按时按量接种；二类疫苗，在经济条件允许且无禁忌症的情况下，建议接种。

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疫苗常见不良反应有哪些？

一般反应：分为局部反应和全身反应。

局部反应

一般在接种疫苗后24小时左右局部发生红、肿、热、痛等现象。

红肿在2.5cm以下者为弱反应，2.6cm~5cm者为中等反应，≥5.1cm者属强反应，有时可引起局部淋巴结肿大，对后者应进行热敷。

全身反应

主要表现为发热，接种疫苗后8~24小时体温37.1℃~37.5℃为弱反应，37.6℃~38.5℃为中反应，≥38.6℃为强反应。

此外，可有恶心、呕吐、腹痛，腹泻等症状，一般无需做特殊处理。

中等以上的反应是极少的，全身反应严重者，可以对症治疗，如使用退烧药等。

异常反应，主要分为三种：非特异性反应、精神性反应、变态反应。

非特异性反应

表现为化脓；

精神性反应

表现为晕厥、急性休克；

变态反应

表现为皮疹、过敏性紫癜、血管神经性水肿。

温馨提示

异常反应一般少见，主要是晕厥，多发生于空腹、精神紧张状态下进行注射者。

此时应立即让宝宝平趟，保持安静，给予热水或者热糖水，一般不需使用药物，在短时间内即可恢复正常，在3~5分钟内仍不见好转者，应立即送医治疗。

因为极个别的企业的极个别产品出了问题，因为疫苗存在的一些不良反应就开始叫嚷 “打疫苗，非死即残”，戏也是够足！

我们愤怒，我们想要一个说法，但可不可以不要那么激进，因噎废食，并不是明智的选择！

疫苗，还是要按时按量接种！

当然不是所有人都适合接种疫苗！

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接种疫苗有哪些禁忌？

接种疫苗的禁忌有两类：暂时禁忌和绝对禁忌。

早产儿、难产儿、正在发热或患一般疾病的急性期儿童属于“暂时禁忌”。

如宝宝正在发烧，患有急性传染病、哮喘、风疹、湿疹等疾病或有心脏病、肾炎及肝炎等疾病时，暂时不要接种疫苗，待宝宝康复后进行补种即可。

如果儿童有免疫功能缺陷或属于严重过敏体质，就是“绝对禁忌”，接种疫苗后可能发生异常反应，甚至危及生命，所以绝对不能接种。

来源：中国药学会

责任编辑：吴金明