北京旅游委提醒游客：不要贪便宜参加低价一日游

原标题：（服务·生活）北京市旅游委：街头低价揽客与社会旅馆招徕“一日游”均属非法

新华社北京7月27日电（记者鲁畅）日前，针对媒体曝光的北京非法“一日游”问题，北京市旅游委会同多部门依法取缔涉事非法“一日游”黑窝点，并责令朝阳、昌平多家购物场所停业整顿或停止“一日游”有关业务。进入旅游旺季，北京市旅游委提醒，游客不要误入虚假旅游网站，不要贪图便宜参加低价“一日游”。

记者了解到，非法“一日游”经营者为获得客源，往往利用人们贪图便宜心理，在街头散发小名片、小广告、假地图，或依托部分快捷酒店、社会旅馆，以低价方式招徕客人，以报价50元至120元不等，声称全程无自费可游览河北崇礼、八达岭长城、十三陵以及颐和园、故宫等景点；在网络上，一些经营者采取冒充中国青年旅行社、北京青年旅行社、中国国际旅行社、北京旅游集散中心等知名旅行社或以北京旅游团购网、北京旅游在线预订中心等名义，注册非法经营网站进行网上非法招徕。

北京市旅游委提醒，街头揽客和部分社会旅馆招徕游客参加“一日游”均属非法行为，请广大游客不要贪图便宜，以免遭遇中途加价、改变行程和强行购物等欺客、宰客问题。网上报名，要查询“北京‘一日游’旅行社推荐名单” （http://www.bjta.gov.cn/xxgk/tzgg/384386.htm）或登录北京旅游集散中心官网（http://www.bjlyjszx.com/）报名。

该委同时提醒，部分所谓的旅游购物店会以“免费或低价赠送礼品交朋友、现场刷卡请吃饭、玩游戏、攀老乡、为亲人祈福”等多种方式诱骗游客购买玉器，进而给游客造成经济损失。加之有些店是异地注册经营，往往较为偏僻，很难查证惩处。请广大游客保持清醒头脑，理性消费。

根据北京市旅游委质监所发布的数据，2018年第一、二季度，共受理涉及非法“一日游”的投诉193件。

责任编辑：桂强