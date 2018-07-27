马英九：台湾这两年方向偏了 首当其冲影响年轻人

原标题：马英九：台湾这两年“方向偏了”，年轻人“飘向北方”

马英九提到，到大陆念大学的台生计划毕业后留在大陆工作，这两年离开的年轻人成倍数成长，即使是所谓“天然独”也愿意去大陆吃苦闯荡，台湾则形成潜在的人才外流危机。

台当局前领导人马英九27日出席“财团法人马英九文教基金会”成立茶会。谈及台湾当前问题，他认为这两年“方向偏了”，后遗症随之而来，年轻人选择赴大陆接受教育，“飘向北方”。

据台湾《旺报》报道7月27报道，“财团法人马英九文教基金会”由马英九筹设并担任董事长。成立茶会于27日上午举行，连战、吴伯雄、朱立伦、洪秀柱、吴敦义等历任国民党党主席，陈冲、江宜桦、毛治国、张善政等台当局行政部门前负责人到场。

马英九在基金会成立茶会上致辞。来源：台湾“中时电子报”

谈及台湾当前问题，马英九表示，这两年台湾“方向偏了”，国民党此前所采取前瞻务实的政策如今被改变了，“各种后遗症也就随之而来。”

至于其造成的影响，他认为首当其冲是年轻人，因为彷徨无助并顾及未来发展前景，越来越多优秀的台湾年轻人高中毕业后选择“漂向北方”，到大陆接受高等教育。

赴大陆读书已成为台湾青年的新选择。来源：中国台湾网

流行歌曲《漂向北方》描述南方年轻人离乡背井到北方讨生活，唱出年轻人的无奈和彷徨。马英九提到，到大陆念大学的台生计划毕业后留在大陆工作，这两年离开的年轻人成倍数成长，即使是所谓“天然独”也愿意去大陆吃苦闯荡，台湾则形成潜在的人才外流危机。

除了谈到年轻人的困境，马英九更批评目前台当局减核政策躁进，才会被嘲讽“用爱发电”、“用肺发电”。

此次马英九成基金会，岛内有人将其与2020年的领导人选举联系起来，认为他有意届时出山。不过马英九致辞时表示这个基金会超越选举，主要任务是为台湾找出正确方向，“尤其是为年轻人提供愿景”。

责任编辑：桂强