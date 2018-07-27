原标题：山东厅官王守信被免职 曾获公示拟任威海市委书记

王守信



7月27日，山东省十三届人大常委会第四次会议在济南闭幕，表决通过了人事任免案，其中，决定免去王守信的山东省海洋与渔业厅厅长职务。

此前，他曾被公示拟任威海市委书记。

今年5月8日，山东省委组织部发布“山东省管干部任前公示”，其中，“王守信，男，汉族，1964年9月生，研究生学历，理学硕士学位，中共党员。现任省海洋与渔业厅厅长、党组书记，拟任威海市委书记。”

澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，上述任前公示的公示期限为2018年5月9日至5月15日，但是公示结束已经两个多月了，至今没有任何公开信息显示王守信已经到任威海市委书记或调任他职。

今年3月，升任山东省副省长的孙述涛卸任威海市委书记后，威海市委书记一职一直空缺待补，威海市委常委会议循例由市委副书记、市长张海波主持召开。

据《威海日报》7月13日报道，7月12日，张海波主持召开市委常委会议，传达学习山东省党政代表团赴苏浙粤学习和全省招商引资招才引智工作会议精神，传达国家海洋督察组（第二组）督察山东省情况反馈会精神，研究威海市贯彻落实意见。

公开信息显示，王守信长期在海洋与渔业系统任职，曾任青岛市海洋与水产局局长助理，青岛市海洋与渔业（水产）局副局长、党委委员；山东省海洋与渔业厅副厅长、党组成员，副厅长、党组副书记。2013年3月，王守信升任山东省海洋与渔业厅厅长、党组书记。

责任编辑：吴金明