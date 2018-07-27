中石化燃料油销售公司副总经理纪波被审查(简历)

原标题：中国石化燃料油销售有限公司党委书记纪波接受纪律审查和监察调查
据中国石油化工集团公司党组纪检组、辽宁省监察委员会消息：中国石化燃料油销售有限公司党委书记、副总经理纪波涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
纪波简历
纪波，女，回族，1961年10月出生，辽宁沈阳人，1985年8月参加工作，1985年1月加入中国共产党，在职工商管理硕士专业学位。
1985.08--1992.07 中国石化销售沈阳公司业务处干部
1992.07--1998.04 中国石化销售沈阳公司业务处副处长
1998.04--1998.12 中国石化销售沈阳公司业务处处长
1998.12--1999.04 中国石油销售东北公司业务处处长
1999.04--2002.01 中国石油东北销售分公司计划处处长
2002.01--2002.09 辽宁经济开发公司经理、党委委员
2002.01--2002.09 中国石化销售东北办事处兼主任
2002.09--2008.12 中国石化销售有限公司东北分公司经理、党委委员
2008.12--2009.12 中国石化销售有限公司东北分公司总经理、党委委员
2009.12--2012.10 中国石化股份公司辽宁石油分公司总经理、党委委员
2012.10--2014.05 中国石化股份公司辽宁石油分公司（升格为大一）总经理、党委委员
2014.05--2016.12 中国石化销售辽宁石油分公司总经理、党委委员
2016.12至今 中国石化燃料油销售有限公司党委书记、副总经理
（中国石油化工集团公司党组纪检组、辽宁省监察委员会）
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