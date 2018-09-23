原标题：蔡英文宜兰上香问民众：有没有感觉我做很多事？

[观察者网综合报道]台湾地区领导人蔡英文今天（23日）赴宜兰冬山、五结、员山…等乡镇多家庙宇参香，并向庙方信众细数执政2年来的政绩，她直言，大家有没有感觉我做很多事？台湾网友嘲讽称，当然有，一堆坏透了的事。

图自台媒

据中时电子报9月23日报道，蔡英文今天在宜兰行程满档，她赴冬山乡鹿安宫参香后说，宜兰从陈定南当县长以来，每一任民进党县长都做得很好，最重要的都坚持着民主价值，宜兰是台湾民主圣地，宜兰做什么就代表一种价值的所在与走向。

蔡英文表示，执政2年多要做很多事，短时间内一定会得罪到很多人，会影响到既得利益者，改革和台湾地区建设都在紧锣密鼓当中，今年基础建设计划开始发动，虽然现在看不到基础建设最好的效果，但时间一过，就可以看出我们做得事情是对的。

她表示，很多国际的大公司都要来台湾投资，台湾最珍贵的资产除了民主自由的社会外，另一项最珍贵的就是我们人才很丰沛，也有跨国公司的总裁跟她说“台湾人才密度最高。”这是我们社会最好的资产。

“大家有没有感觉我做很多事？”蔡英文细数年金改革、基础建设、长照2.0等政策，她说，当局很打拼在做事，大家要持续支持，让当局做更多事，让台湾人过更好的日子。

蔡英文指出，这次选举比较困难。改革一定会得罪人，但施政的成效终会出来，盼乡亲“让我拜托一下。”支持蔡英文、支持民进党提名的候选人。

对于蔡英文自诩做过很多事情，台湾网友却不这么看，网友发文评论称：

责任编辑：吴金明