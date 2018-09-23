我驻多米尼加大使馆揭牌 列为我公民旅游目的地国

原标题：中国驻多米尼加大使馆揭牌！已列为我公民旅游目的地国

9月21日对奥尔蒂斯来说是个特殊日子：他和多米尼加总统府军乐队的其他乐手们，第一次在如此庄严的场合奏响中国和多米尼加国歌。

当天上午，中国国务委员兼外长王毅和多米尼加外长巴尔加斯共同为中国驻多米尼加使馆揭牌。共同见证这一历史时刻的，还有多米尼加众议长卡马乔、多米尼加前总统费尔南德斯和梅希亚等数十名各界知名人士。

9月21日，在多米尼加首都圣多明各，正在多米尼加访问的中国国务委员兼外长王毅（右）和多米尼加外长巴尔加斯（左）共同为中国驻多米尼加使馆揭牌。 新华社记者辛悦卫摄

5月1日，中国和多米尼加两国政府签署建交联合公报。建交4个多月内，多方派出代表团访华，中方也将多米尼加列为中国公民组团出境旅游目的地国。

9月21日，多米尼加总统梅迪纳（右）在圣多明各总统府会见中国国务委员兼外长王毅。（新华社发）

“多中两国从建交到建馆，不断谱写两国关系新篇章，彰显两国坚实友好的伙伴情谊。”前多米尼加共和国驻北京贸易发展办事处代表吴玫瑰激动地说。

上世纪90年代，中多互设贸易发展办事处，双方人员往来不断增多，各领域交流日益密切。20多年来，多米尼加已成为中国在加勒比地区的最大贸易伙伴。

随着两国关系日益紧密，多米尼加免税区也将迎来更多中国企业。多米尼加全国出口免税区委员会执行会长路易莎·费尔南德斯表示，下个月，多米尼加免税区将迎来第二家中国企业开业，这将推动当地约4000名民众就业。

在费尔南德斯看来，两国建交体现了双赢，未来随着两国签证等手续的便利化，多米尼加可向中国出口更多制造业产品，吸引更多中国企业前来投资。

中多关系的发展，不仅使贸易关系日益紧密，也拉近了在多米尼加的华侨华人与祖（籍）国的距离。正如王毅在致辞中所说：“在未来的日子里，中国使馆就是你们的家，使馆工作人员就是你们的亲人。”

9月21日，在多米尼加首都圣多明各，中国国务委员兼外长王毅（左）同多米尼加外长巴尔加斯签署两国外交部建立政治磋商机制的谅解备忘录。 新华社记者辛悦卫摄

王毅表示，接下来要继续加紧工作，为中多关系长远发展打下牢固基础……

巴尔加斯表示，中国是多米尼加真诚可靠、相互尊重、相互倾听的好朋友。多方赞赏中国在经济社会取得的巨大发展成就，更赞赏中国始终与发展中国家站在一起，为团结、帮助发展中国家作出积极贡献。

来源：新华社

责任编辑：张义凌