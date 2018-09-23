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美得州入室行凶案致中国公民1死1伤 中领馆促破案

美得州入室行凶案致中国公民1死1伤 中领馆促破案
2018年09月23日 16:22 中国新闻网
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　　原标题：达拉斯中国公民遭入室行凶一死一伤 中领馆促破案

　　中国侨网9月23日电 据中国驻美国休斯敦总领馆网站消息，9月21日晚，得州达拉斯市发生一起入室行凶案件，造成2名中国公民一死一伤。案件仍在进一步侦查中。

　　中领馆高度重视，受李强民总领事委托，刘红梅副总领事已前往达拉斯探望伤者并同当地警方会面，督促尽快破案。中领馆再次提醒领区中国公民注意人身财产安全。

      来源：中国侨网

责任编辑：张义凌

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