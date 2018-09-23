原标题：这位市委书记香港请大师写“符文” 放枕下求保佑

撰文 | 韩兵

9月20日，黑龙江省举行了反腐败警示教育大会，现职省级领导和省直单位主要负责同志、纪委书记（纪检监察组长）等432人到场学习。

据了解，这是黑龙江省首次举办这样规模的警示教育大会。会议以视频会议的形式召开。主会场设在哈尔滨，此外还设有135个分会场，12000余名领导干部参会。

会上通报了新一届省委组建以来，黑龙江省纪委监委查处腐败案件中的10起典型案例和哈尔滨市纪委监委查处的6起群众身边腐败问题典型案例。关于10起典型腐败案例，通报指出，党员干部违纪违法呈现一定的规律，主要表现在以下8个方面：违规选人用人；插手工程项目；违规经商办企业；说情打招呼；违规收受礼金；侵害群众利益；搞迷信活动；权色钱色交易。

今天想说的是，是那些丧失政治信仰，搞迷信活动的官员们。拜大师、信风水、供佛像…这些官员为我们展现了迷信的多种“打开方式”。

“十分之三”

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，黑龙江省反腐败警示大会通报的10起典型案件中有3个官员的“双开”通报中提及“迷信活动”。

此次大会通报的第一起典型案例是此前接受审查调查的黑龙江省国资委原主任、齐齐哈尔市委原书记韩冬炎。几天前，韩冬炎被“双开”，他的通报中就有“搞迷信活动”这一条。据披露，‍韩冬炎在政治上做“两面人”。学习不真学、修身不真修、信仰不真信，台上讲马列、背后信鬼神，在省纪委初核期间，韩冬炎为求得“逢凶化吉”，在香港“请”大师写了符文，放在枕头底下，直至被立案审查还在期盼神灵保佑。

韩冬炎

这次警示大会上通报的典型案例中，有一人是医疗界高知—哈尔滨医科大学附属第四医院原院长申宝忠。这位术业专攻的院长，有着医学博士学位。2017年他还曾入围中国工程院增选院士名单。2018年4月，申宝忠接受审查调查。7月，黑龙江省纪委监委网站公布了他的“双开”通报。通报显示，申宝忠搞团团伙伙和封建迷信活动。身为一位科学工作者，也搞迷信，令人费解。

大会通报的另一个厅级官员是黑龙江省交通厅原副厅长朱金玉，今年4月，他接受审查调查，8月官方发布的“双开”通报称，朱金玉长期搞迷信活动，但关于他搞封建迷信活动的细节暂无官方通报。

值得一提的是，和韩冬炎共事6年的老同事——齐齐哈尔市原副市长黄宇，此前他被“双开”，也涉“封建迷信活动”。

可以说，迷信是一些落马官员统一的标签，但他们迷信的方式，也都极具特点，有些甚至令人啼笑皆非。

在近期通报的官员中，还有一位迷信搞的“风生水起”，他就是重庆市渝北区委原常委吴德华。

吴德华

据媒体披露，今年5月吴到北碚区缙云寺烧香求前途，随后接到电话，通知其回区委一趟。当时吴德华以为是要被安排新的工作，心想“佛祖果然显灵了”。没想到走进区委，等待他的却是市纪委监委工作人员宣布对其审查调查的决定。此外，从2009年至案发，吴德华为祈求平安和仕途顺利，经常到山西、安徽及重庆等地寺庙烧香拜佛。2018年4月，吴德华被免职后，他将其归咎于“风水不好”，专门请“风水大师”布置“风水阵”，按其要求重新租房、摆放家居陈设，并听从大师建议，买了600元活泥鳅用于放生。

8月22日，《中国纪检监察报》刊登了重庆市另一同级别落马官员—潼南区原副区长袁国圣的违纪违法案例剖析。

袁国圣是一位跨政企两界的干部。从重庆市九龙坡区的工商干部做起，渐渐走上领导岗位，后到重庆渝隆资产经营（集团）有限公司，在他主导的改革下，集团债务、人心不稳的局面都得到了扭转，三年的时间从副总经理晋升到总经理、董事长、党委书记。

但是在他想要回到政坛时，未能如愿当选九龙坡区副区长，怨恨组织“不公”。援藏回来后，被安排至潼南区担任副区长，在他看来这是重庆市的“边疆”，更加心怀不满。因自以为升迁不顺，精神世界极度空虚，他开始到处求神拜佛，迷信所谓的“风水宝地”。

2017年上半年，在感到组织正在调查他后，去请求所谓的“大师”指点、化解，还专门回老家祭拜祖坟。在得知自己仕途“不顺”是因为“祖坟被别的东西压住了”“房子风水不好”时，便希望通过修整“风水宝地”，“化险为夷”。

当然，还有许多“大老虎”也涉封建迷信活动。

比如十八届中央候补委员、四川省委原副书记李春城，滥用职权进行封建迷信活动，不仅将家里老人的坟墓从东北迁往都江堰，还在修建成都市新天府广场时选用太极图，皆因如此“风水”利于自己。

原铁道部部长、党组书记刘志军为求平安，长期在家烧香拜佛，并在办公室里放置“靠山石”，一些项目的开工竣工也要选择大师指定的“黄道吉日”。

河北省委原书记、省人大常委会主任周本顺，在多处住所内摆设佛堂佛龛，每逢初一十五和相关佛教节日，都按时在家烧香拜佛。他见佛就拜，进庙就塞钱，甚至家里养的一只乌龟死后，还竟然专门为此手抄经文，连同乌龟一起下埋。

还有甘肃省委原书记王三运、中央政治局原常委周永康、宁夏回族自治区政府原副主席白雪山…搞封建迷信活动，都出现在他们的通报中。

他们为何热衷搞迷信

7月以来，中央纪委官网官员的“双开”通报中，除以上的韩冬炎、朱金玉、吴德华、申宝忠外，以下4位也“长期搞迷信活动”或“参加迷信活动”：

重庆市能源投资集团有限公司原党委书记、董事长冯跃

中国建设银行纪委对中国建设银行山东省分行原党委书记、行长薛峰

内蒙古自治区工商行政管理局党组成员、副局长杜隽世

福建广电网络集团股份有限公司原党委副书记、副董事长、总经理谢晶思

而落马官员中“迷信热”的原因，《中国纪检监察报》9月21日刊登了一篇评论文章《群众满意才是干部的“靠山石”》，这样分析：

“一方面是为了满足贪欲，他们想当更大的官、捞更多的钱，在现实中受阻后就转而投向各种‘虚无缥缈’之中，妄图通过超自然的力量‘加持’，以此来升官发财；另一方面，面对反腐败高压态势，他们难免会感到不安和恐惧，不敢正视问题，就只能寄希望于‘满天神佛’的庇佑了。然而，将大把心思、精力花费在封建迷信上，不过是‘掩耳盗铃’罢了，终究逃不出党纪国法织就的‘天罗地网’。”

责任编辑：张义凌