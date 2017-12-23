吴敦义遭台民众当面喊“和平统一”：那是自然的

原标题 遭国民党员当面喊“和平统一” 吴敦义：你不要提这个事

中国国民党主席吴敦义23日出席活动时，有民众在台下激动高喊“和平统一”，但吴敦义说，这个时候讲和平统一，时机不成熟。

据台湾中央社报道，吴敦义23日中午出席中华两岸民族艺术文化交流协会举办的“新台湾之子岁末迎新大联谊”，不少大陆配偶出席，吴敦义说，这两、三年很多大陆新住民加入中国国民党，希望继续增加。

吴敦义表示，2008年后台湾海峡成为和平之海，8年来每年观光人数跳一个百万位数，观光旅游业生意强强滚，盼望两岸能恢复到2008年到2015年状况。他还透露，最近到寺庙拜拜，都祈求神明庇佑台湾风调雨顺、“国”泰民安、海峡两岸和平稳定发展。

吴敦义说，两岸稳定发展，彼此交流，对双方会有很好的帮助，希望大家彼此勉励，促进两岸和平稳定发展。

不过，一名与会者在台下激动高喊“和平统一！和平统一！”并要上台跟吴敦义理论，被吴敦义随员和主办单位劝阻，双方一度发生扭挤。吴敦义在台上说，“什么时候和平统一，你不要提这个事，我跟你讲，那是自然的，你了解我意思吗？”

据报道，该名人士离开会场后接受媒体采访，表示他是国民党员，空军退役后，现在已经70岁，原本也只是来参加联谊吃饭，但听到吴敦义致词，不自觉火气就上来了，才忍不住上前骂吴。

吴敦义会后则表示，和平统一就跟以前讲“三民主义统一中国”一样，只要现在两岸和平稳定发展，未来如果像礼运大同篇，两岸都能实现的话，可能性就无限宽广，不必在这个时候讲和平统一。

他说，如果很自然地在几十年后，百年后也说不定，“就让它水到渠成”，反正大家期待不要打仗、冲突，“这个时候讲和平统一，时机不成熟。

来源 / 中国台湾网

责任编辑：张岩