蔡当局“劳基法”惹众怒 台劳团:我们不是录音带

原标题：蔡当局“劳基法”惹众怒 台湾劳工齐聚街头大游行

“反对劳基法修恶大游行”现场。（柴逸扉 摄）

现场图。（柴逸扉 摄）

海外网12月23日台北电 因不满蔡英文当局强势主导“劳动基准法”部分条文修正草案通过台“立法院”委员会初审，台湾各地劳团、工会12月23日中午发起“反对劳基法修恶大游行”。

团结工联、全台产业总工会等约100个工运团体组成的“2017五一行动联盟”，于23日12点30分在民进党中央党部前集合发起反对“劳基法”修恶大游行，向蔡当局表达强烈抗议，要求撤回“劳基法”修正草案。

“自由时报”报道称，“劳基法”修正草案于12月4日在民进党“立委”挟人数优势下，包裹表决送出“委员会”，劳团、工会、劳工对此深感不满，台湾最大BBS论坛“批踢踢”（PTT）甚至将版面标题改为“自己的劳权自己争”。台湾各地劳团、工会在12月23日走上街头，强调“我们不是录音带”。

劳工代表们把血淋淋的肝砸到蔡英文和赖清德照片上，以示过劳爆肝。（柴逸扉 摄）

台湾高等教育产业工会研究员陈柏谦指出，目前初步规划游行路线为23日在民进党中央党部前集合，向民进党诉求“撤回劳基法修正草案”，接着沿着这次修法相关单位路线游行，包括：台湾“行政院”、“立法院”、“总统府”，终点在凯达格兰大道或是中正纪念堂前广场，该部分尚待确认，现已知约有40多个劳团、工会将前往参加。

陈柏谦表示，凯达格兰大道有最高单位的象征意义，期待游行终点可以设在凯达格兰大道上，向“总统府”发出劳工愤怒的声音。

据“中时电子报”报道，桃园市产业总工会理事长庄福凯表示，劳工们希望能够调高基本薪资、正常休假，而不是靠血汗式的多加班来赚钱，这样只会伤害身体。宜兰县产业总工会理事长吕学民说，“宜兰由民进党长期执政，号称‘民主圣地’，反而让执政者更加傲慢，从这次‘修法’就可看得出来。”

台南市产业工会理事长曾世宏说，南部薪资特别低，台“行政院”版“劳基法”修正案又放宽资方要求劳方加班的规定，劳工将更无翻身之日，毫无生活品质可言。“这种恶质政府应该下台！民进党下台！”他说。

青年学生代表谢毅弘则表示，22K制让年轻人的起薪停滞，且失业率高达12.1%，民进党执政后不思改进，反而给予资方更多的方便，企业不加本薪、不加人，只要求劳工加班。如果民进党继续一意孤行，“无论是‘中央党部’、‘立法院’，我们都要冲进去。”他激动地表示。

台北市产业总工会总干事陈淑纶指出，“这是‘劳基法’自1984年通过以来最严重的倒退，有学者称之为‘过劳死版劳基法’，劳工们岂能坐视不顾？大家都应该站出来。”（记者 柴逸扉）

责任编辑：张岩