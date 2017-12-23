马英九吃饺子民众忙合照 网友：换蔡英文要有拒马

原标题：马英九吃饺子民众忙合照 网友：换做蔡英文外面要有拒马

马英九吃饺子民众忙合照，网友：换做蔡英文外面要有拒马。（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网12月23日讯 据台湾《中时电子报》报道，前台湾地区领导人马英九22日晚间到台北人气老店龙门客栈饺子馆吃饺子被民众“捕获”，亲切地和店里的客人合照。PTT论坛网民酸说：“小英吃饺子，外面会有拒马。”

国民党文传会主委李明贤也在脸谱网指出，蔡英文执政至今，台北市每个周末彷佛在举办台北拒马大展一样，层层拒马围绕着整个台北市中心，而当年民进党认为架设拒马的行为是伤害台湾民主，如今蔡英文伤害的不只是台湾民主，更伤害了台湾人民的心！他奉劝蔡英文回头是岸，撤下拒马，别再把人民当成敌人，不要再躲在拒马后面，这样会把自称史上最会沟通的当局变成“史上最会架设拒马的当局”。

马英九吃饺子引民众合照，PTT网民也把政治人物拿来比一比：“阿扁会冲过来说你拍三小！”“X菊吃的比他贵，举债高雄，却整天吃香喝辣。”（中国台湾网 高旭）

来源： 中国台湾网

责任编辑：张玉