台湾新党侯汉廷称上厕所都被跟随 一般民众咋求救

原标题：侯汉廷自爆：上厕所都被跟随 一般民众如何求救？

侯汉廷自爆：上厕所都被跟随 一般民众如何求救？（图片来源：台湾《联合报》）

中国台湾网12月23日讯 据台湾《联合报》报道，新党新思维中心主任侯汉廷22日晚在脸谱网首度贴文表示，风波数天，让大家为他担心了，谢谢大家！这次事件，执法最粗糙便是证人的身份竟遭受“被告”身份的对待。

他说，今天幸亏他并非默默无闻之人，能召开记者会痛陈，并呼吁推动“刑事诉讼法”的修正。而一般人民如果遇到同等待遇，有机会求救吗？若非因为媒体大阵仗报道，可能至今他也无法平安。不知检调单位用此种手段办过多少案件，让多少人权未在正当的程序下获得保障。

侯汉廷说，他是“证人”，审讯全程配合。不怪罪来押我的调查员本身，可以体谅执法人员只是公务员，听命行事是他们的工作职责。或者说，入他于罪，就是他们的本份。六点半来敲家门，至少四点半得起来工作，一直审讯到凌晨，他们也很辛苦。但律师表示过程充满瑕疵，如厕时跟随、两人将我强押至车的中间座位，已妨碍他身为证人的人身自由。因此他体谅检调的辛劳，但也委由律师指陈其中的不正义。纵使检调强调无律师所指控、程序合法，回归实体案情他也清清白白、问心无愧。

他说，由调查员工作超过18个小时，想到近期的“劳基法”修正案，“轮班间隔休息时间从11小时缩短为8小时”“全面放宽让劳工可以连续上班12天”，在“立法院”趁着停电，强渡关山、终止讨论，将规定付委。修正过程中，干话频频，当局官员未能苦民所苦。

正如同亲自遭遇“1219事件”，才感受到“刑诉法”修正的必要；而身为劳工的他，在访问各行各业中所得知到劳工的苦，知道此次“劳基法”修正，绝对会增加劳工的过劳状况，而不是减少。因此12月23日中午，他鼓励大家一起走上街头，反对修恶“劳基法”。

来源：中国台湾网

责任编辑：张玉