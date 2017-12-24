台湾放宽“小三通”大陆团客限制：3人即可成团

原标题：台湾宣布放宽“小三通”大陆团客限制：3人即可成团

为鼓励大陆游客到台湾离岛旅游，台移民事务部门20日宣布，2018年元旦起，大陆居民以“小三通”方式赴台，个人游将无需个人签注（G签）；不到一星期时间，台当局再次放宽条件，将“小三通”大陆团客最低人数限制从5人降为3人，并允许持有身份证的陆配三亲等内血亲配偶来台探亲。

本文图均为 直通台湾微信公众号 图

目前台湾开放大陆人士进行的“小三通”事由主要有社会交流、艺文交流、就学和旅行4类，其中自由行的大陆游客需附上申请书等文件和G签。移民事务部门表示，从2018年起，大陆游客申请离岛自由行不必再附上G签，只需申请书、投保证明及简易行程表。

此外，“小三通”艺文商务交流审查时间将由5个工作日缩短为3个工作日。过去宗教交流多半归在艺文交流类，部分大陆游客若要前往金门、马祖、澎湖等离岛的庙宇，都需要额外的申请手续。未来这些一般的宗教行程都可归在旅游类，适用于不需G签的新制度；游客以个人申请1天可发证，以团体申请最快4小时发证。台湾方面也拟开放大陆人士以个人旅游名义参加非竞赛性质的海泳等赛事。

对于目前具有台湾地区居留身份的大陆及港澳居民，移民事务部门表示未来或将取消入出境查验表与核盖戳章手续。

台陆委会主委张小月23日公布2项两岸政策规划，包括将“小三通”大陆团客最低人数限制从5人降为3人，最高人数为40人；以及放宽持有身份证的陆配三亲等内血亲配偶来台探亲等。

小三通团客限制 5人降至3人。

对于大陆团客降至最低3人，此前台行政机构曾贴出公告说明称，因经由 “小三通”前往金、马、澎旅游之大陆民众，多来自福建沿海厦门、福州等城市，结构多为成员较少的小家庭。因此，为促进及便利大陆民众组团前往金、马、澎旅游，降低旅游团最低人数限制为3人。

此外，对于已取得身份证的大陆配偶，台当局已积极研议放宽三亲等内血亲配偶，如舅妈、侄媳，可以来台探亲。对于尚未取得身份证的陆配，也在研议开放二亲等内血亲及其大陆配偶，如兄弟姊妹、兄嫂、妹夫，可以申请来台探亲。

小三通是指台湾当局在两岸未能事先磋商的情况下于2000年12月13日单方面批准的《试办金门马祖与大陆地区通航实施办法》，俗称“小三通” ，也就是金门、马祖、澎湖与福建的通航。

1992年3月，福建省提出“两门对开，两马先行”的“小三通”构想。这是由于“两门”（即大陆的厦门和台湾的金门）和“两马”（即大陆的福州马尾港和台湾的马祖）均只是相距咫尺的地方，在此进行小规模的“三通”可以说是在当时的限制中，带来有利于两岸民间发展的办法。

来源：“直通台湾”微信公众号

责任编辑：张义凌