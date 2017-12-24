海外中国台湾促统联盟成立：统一才是爱台湾

原标题：海外中国台湾促统联盟成立 呼吁两岸和平统一

岛内统派团体在台立法机构外张贴标语，诉求两岸和平统一。（香港中评社资料图）

海外网12月24日电 为促进两岸和平统一，海外中国台湾促统联盟23日在法拉盛宣布成立。海外中国台湾促统联盟常务委员及办公室主任方振表示，两岸同宗同源，反对“台独”，支持两岸统一。

海外中国台湾促统联盟：统一才是爱台湾

据台湾《联合报》报道，方振表示，近年来，他经常往返两岸，看到中国大陆经济日益崛起，同时也观察到台湾的衰退。方振还称，身为中国台湾人，对当前蔡当局修改课纲“去中国化”等举措感到不满，相信许多台湾民众认为自己是中国人且支持统一，“我们希望促进和平统一”。

方振还指出，若有意参与促进两岸统一，无论来自何地都可参与该联盟，“统一才是爱台湾”。

岛内统派团体发起活动 诉求两岸和平统一

8月8日一早，“爱国同心会”在台立法机构外扎营，还张贴“反‘台独’促统一”等标语。

在岛内，统派团体也曾发起活动，诉求两岸和平统一。据海外网早前报道，8月8日一早，“爱国同心会”在台立法机构外扎营，将青岛东路一侧插满五星红旗，并布置“台湾大陆同属中国”“反‘台独’促统一”等各种标语，引起往来民众的注意。

现场的“爱国同心会”人士表示，他们在台立法机构周边办活动，诉求两岸和平统一的理念，希望能让更多人了解。

责任编辑：张建利