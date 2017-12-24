侠客岛：再这样搞绿色恐怖 台湾真要变“绿岛”了

原标题：再这样搞“绿色恐怖”，台湾真的要变“绿岛”了

[侠客岛按]

“你我都可能成为下一个王炳忠。”

自从四名新党成员被台当局带走后，这句话在台湾社交媒体上被频频提及。更有台湾媒体认为“台湾恐退回戒严时期”，“绿色恐怖”的幽灵之手正笼罩台湾社会。

台湾为什么要搞“绿色恐怖”？

上周快闪沙龙，我们邀请到了人民日报海外版港澳台部资深记者、岛叔王平（黑白自在）。他凭借多年对台湾的了解，为我们展现了“绿色恐怖”笼罩下，台湾的真实状况。

以下是本次沙龙文字实录，略有压缩编辑。

事件

台湾的新党是支持一国两制、两岸和平统一立场最坚定、最鲜明的一个政党。新党的座右铭就是，做堂堂正正的中国人。他们在各个场合都会直接说出：我是中国人，我支持统一。新党虽然没有人当“立委”，并不掌握多少政治资源，但他的影响力不小，可是说深蓝的一面旗帜。

这一次民进党对新党动手，跟新党的立场和政治主张有很大关系。这次被抓的王炳忠、侯汉廷、林明正、陈斯俊这四个人，前三个叫做“新党三杰”。他们非常有才华，经常在各个场合，包括电视政论节目里，发表反对台独、抨击民进党的言论，言辞很辛辣，因此民进党很讨厌他们，很恨他们。

除了立场的问题以外，跟时间节点也有关系。上周六，新党刚刚结束了在大陆为期一周的参访之旅。王炳中作为新党发言人，从大陆回来后，本来是准备要开一个记者会介绍此行成果的，结果19号上午他就被抓了。所以，我们有些媒体报道标题是：他们刚上了新闻联播就被抓了。民进党就是要给新党、给跟大陆交往的人一个下马威。

这次民进党动手的依据，就他们自己说的，是违反了所谓的“台湾国家安全法”，安插的罪名是给大陆提供情资，就等于是“通共”的意思了。有证据吗？目前没有看到民进党提出任何证据，欲加之罪的味道很浓。但是在岛内，民进党确实是手握行政、立法和司法三大权力。而且他们在法官里面安插了非常多独派的人，包括前一阵子刚任命的几位深绿大法官。所以，在这种政治性事件，他要编一个理由找茬，是比较容易的。

那么民进党这一次动手的目的是什么？主要有三个，一个是铲除异己，整肃统派，把跟自己政见不同的狠狠整一下。第二个就是阻挡两岸交流，奉行的原则就是：我不行，你也不能去。你不是厉害吗？你可以跟大陆当局来往，我不行，但我可以把你抓起来。第三个就是挽救自己低迷的民调，给深绿一点刺激，为2018年的县市长选举做准备。

这个事情也确实引起了岛内外舆论的震惊，台湾当局以“国安”为由入户抓人，近十几年来非常少见。而且此次行动，在程序上也存在许多瑕疵，非常耍流氓。

比如说以证人身份传唤四人，可事实上却像对待被告一样来对待他们。为什么要这样做？因为证人身份，不能让律师陪同，所以这几个年轻人都是在没有律师陪同的情况下，在局子里面待了十几个小时。

被释放后，那几个年轻人在记者会上告诉了大家被抓的过程，可以说是非常可怕。比如被锁喉带走、骗侯汉廷母亲开门、黑衣人冲进陈斯俊的家里等等。这样恐怖的情形被媒体披露出来后，也造成了一定的心理震慑，形成一种“寒蝉效应”，意思就是给大家看一看，跟大陆来往的就是这个结果。

确实有一种“绿色恐怖”，重回戒严的味道了。

斗争

民进党现在实际上情况很糟糕，在岛内名望越来越低，民调越来越差。但民进党觉得没有关系，因为它采取的策略就是，只要把蓝营全部打倒，没有竞争对手就可以一劳永逸。

这次民进党的行为，只是冰山一角，之前已经做了一整套动作来打击蓝营。包括推出不当党产条例，把国民党的大部分党产充公。现在又通过一个“促进转型正义条例”。把国民党过去在岛内做过的事，也就是民进党所说的政治案件，全部翻出来重新清算鞭尸，彻底把国民党斗垮斗臭。如果说前面党产条例是从肉体上消灭国民党，那么后面就是从精神上再把国民党消灭。

而且，民进党上台以来，不停炒作“共谍”危机。今年1月他们就推出了所谓的“保防法草案”，把所谓的保防执行机关的权力弄得非常大，在岛内引发轩然大波，虽然最后没有继续强推，但是不排除什么时候能够再冒出来。然后3月份，绿营立委又针对大陆，推出了反渗透法，声称“共谍”渗透台湾的军队、企业和政府部门，人数相当多。民进党近期还准备修改所谓“刑法”中的条款，将“外国”扩充为“外国和敌人”，而大陆就被定义为“敌人”。在这个条款下，“共谍”将被判重刑。

总而言之，民进党执政的时期，给人的感觉仿佛又回到了几十年前，两岸武力对峙的情况。民进党当局就是要制造这种草木皆兵的氛围，以利于他们对统派的压制，甚至迫害。

现状

民进党上台以来，做法表面一套、背后一套。蔡英文一上来就说，我要维持两岸现状，呼吁两岸领导人要发挥智慧，要坐下来谈。可你看看他都做了什么？把卢丽安开除党籍；抓新党和限制退役军人访问大陆；在政治上和经济上远离大陆，推行新南向，向东盟那边去找市场；亲近美日，不断地把希望寄托到美国跟日本身上，跟大陆拉得越远越好。在内部，也一步步修改法条，包括前一阵子所谓的“公投法”。

根据台湾政治大学的一个民调，2014年“太阳花”之后，支持统一的台湾人，只有不到10%的样子，而“台独”大概有23.9%左右。除此之外，还有一类“独台”，就是说虽然认同自己是中国人，但不主张统一，这个也大概有25%左右。

现在有中国情结的台湾人的确是越来越少了。老一辈在凋零，年轻的一代接受的都是“台独”教改以后的教育，对中国人的认同，跟老一辈是有很大差距的。所以人心是一个最难做的工作。

国民党最失策的地方，就是没有一上来就修改教科书，而是在马英九要卸任的时候，才开始推出所谓的课纲微调。但是因为学生被民进党撺掇着抗议，连微调也没有成功。现在民进党当政，课纲继续朝着更“独”的方向进行。

现在，在网络上能看到很多视频，比如台湾人到了大陆以后，看到大陆这么发达，手机支付这么方便，会很羡慕，感觉台湾已经落后很多了。还有一些台湾的节目会说大陆很好啊什么的。这些视频大陆网友可能看得很高兴，但是这些也只是少数，而且它的收视面并不广。现在岛内的主要的媒体，主要还是绿色的偏多。

有网友说两岸和平统一有可能吗？和平统一是有可能的。按照台湾现在的政治模式，台湾可能会发展得愈加糟糕。等到台湾开始羡慕大陆、仰慕大陆，就像他们现在看待美国一样，和平统一就不远了。只要大陆软硬实力都发展到了一定程度，统一就不可阻挡。也就是李光耀当年所说的，两岸必将统一，这跟岛内多少人认同“台独”毫无关系。

所以现在有一些民间学者认为，太早统一可能会留下非常多的后遗症。因为现在民进党通过教改，通过媒体宣传，改变了台湾年轻一代的认知后，人心的统一是一个最艰巨的任务。但是如果等到台湾经济差到一定程度以后再统一，那个时候他们就会有一种比较感恩的心态。

美国

可以说，台湾问题发展到现在这个情况，美国也是一个很大的原因。

特朗普刚发布的国家安全战略，里面提到了：“我们将在“一个中国”的政策下维持与台湾的密切联系，例如，在《与台湾关系法》之下，为其提供合法的防御支持，以阻止（来自大陆的）强力。”

比较两岸的军事实力来看，台湾根本不能和大陆抗衡。有专家说，如果两岸真正爆发武力冲突，那解决可能就是几天的事情。台湾当然也知道自身的情况，所以现在不停地在购买美国的武器，实际上就是一个缴纳保护费、壮胆的行为。台湾想拉美国来支持，美国当然也愿意在台湾问题上制衡一下中国。

之前台湾有个民调，说如果台湾要“独立”，而美国不插手干预的话，你主张“独立”吗？调查显示，主张独立的人数，从30%减少到了只有7%左右。“台独”总是幻想美国在关键时刻会保护他们，他们把美国当做自己的靠山，这是他们的底气所在。而台湾长期以来就有“一条尾巴摇两条狗”的说法。他认为自己是一个支点，可以撬动两个大国，认为美中台的三边关系是一个博弈制衡的关系。

虽然美国的策略，会影响两岸关系，但是长期来看美国的影响其实是在降低、减弱、走下坡路的。所以将来两岸能不能统一，关键还是看中国大陆自身发展的情况，这是最重要的。

责任编辑：张建利