大陆军机绕台常态化 台媒叫嚣量产巡航导弹反制

雄风二E巡航导弹展示模型（来源：台湾亲绿媒体）

海外网12月24日电 日前，解放军军机恢复远海长航后，让民进党当局十分紧张。台绿媒叫嚣，台湾地区中山科学研究机构即将在2019年完成量产射程超过1000公里240多枚雄风二E巡航导弹，只要蔡英文核定，就能开始进行量产。

据台湾亲绿媒体报道，增程型雄二E巡航导弹在2008年初完成作战测评。绿媒扬言，这10年来不断再精进，效能、射程都提升不少，未来射程要超过1200公里也不是难事。

台媒声称，台防务部门规划的增程型雄二E巡航导弹计划共有3个方案，第一方案是将量产完成的240多枚现有的雄二E巡航导弹进行性能提升，此方案可用最短时间完成各项测试与战备；第二方案是进行部分性能提升，以600公里与超过1千公里的增程型雄二E巡航导弹混合搭配，如果不足再量产增程型雄二E巡航导弹；最后一个方案是增加雄二E巡航导弹部署数量，但这方案可以直接加在一或二方案里面。台知情人士指出，目前相关单位正在评估3种方案的成本，完成评估后会向蔡英文提出专案报告，最后由蔡英文决定要用何种方案。

针对中国空军远海远洋训练引起海内外广泛关注，中国空军新闻发言人申进科大校回应表示，党的十九大胜利召开后，空军着眼提升新时代打赢能力，开展了一系列远海远洋训练，战机航迹不断远伸，体系能力越练越强；空军开展远海远洋训练，符合相关国际法和国际实践，这是空军的使命所在、职责所在、担当所在，合法、合理、合情，还要按照既定计划一如既往，飞得更远更深。

对于解放军军机绕台，国防部发言人吴谦11月30日再次强调：台湾是中国的一部分，有关训练是年度计划内的例行性安排，类似的训练我们今后还会继续搞下去。吴谦强调，“没有什么锁链能够锁住中国。”

国防部新闻发言人任国强大校曾表示，台湾是中国的一部分，解放军会按照年度计划组织例行性训练。我们多次重申，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景；同时，我们有能力、有信心、有办法维护祖国的统一、主权安全和领土完整。

针对台媒炒作“解放军战机一周四次绕台”，国台办发言人马晓光也在11月29日的例行新闻发布会上表示，据了解，近期解放军军机的有关活动是计划内的例行性训练。台海稳定的最大保障是反对“台独”，坚持“九二共识”，走两岸关系和平发展的道路。（海外网 巩浩）

责任编辑：刘德宾 SN222