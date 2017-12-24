全民调逼前台北县长脱党参选？吴敦义:关心不担心

原标题 全民调逼周锡玮脱党参选？吴敦义：关心但不担心

被问及周锡玮是否会因采全民调而脱党参选。吴敦义（图）表示，“我都关心但是都不担心。”（郑任南摄）

海外网12月24日电 据台媒报道，中国国民党布局2018年选战，国民党组织发展委员会主任委员李哲华24日表示，新北市党部主委李乾龙25日将征询新北市副市长侯友宜、前台北县长周锡玮有关初选全民调相关事宜。吴敦义被问及周锡玮是否会因为采全民调而脱党参选。吴敦义表示，“我都关心但是都不担心。”

目前台湾6个“直辖市”，国民党仅在新北市执政，固守新北市执政权成为国民党重要任务。有意参选者有周锡玮、侯友宜，呈现两强相争。

周锡玮宣布争取新北市长提名后，一再坚持要做党员投票。李乾龙日前说，规划于明年元旦起启动全民调初选机制，初步规划明年2月5日前确定提名人选。不过，周锡玮有不同意见，主张纳入党员投票，且举办政见发表会

此外，吴敦义24日出席“台北市云南省同乡会”活动受访时说，现在各政党都运用全民调，因为党员投票会造成难以预估的风险，万一有人故意造假，制造假走路工事件或假贿选，就要承受被栽赃的风险，所以要以全民调公平、公正、公开的方式进行。媒体追问是否担心周锡玮不接受“全民调”、脱党参选，吴敦义说，他都关心但都不担心。

对于李乾龙25日将征询侯、周意愿，吴敦义强调，他没有直接处理这事的必要，党主席如果去协调，要是破局就糟糕了，一定是秘书长跟相关部门先处理。

责任编辑：张岩