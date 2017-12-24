台籍诈骗嫌犯：要是知道在大陆判 我一定不敢做

央视网消息：近日，一起特大跨境电信诈骗案在北京市第二中级人民法院，一审宣判。这起备受各界关注的案件，包括主犯在内，85名诈骗团伙成员有一半来自台湾。

在法警戒护下，85名被告，分三个庭宣判。法院审理查明，该案总计有185名大陆民众受害，诈骗金额高达2900多万人民币。

两名台湾籍主犯张凯闵、林金德，一审被判15年有期徒刑；其余83人，也获得14年至1年9个月的不等刑罚，并处剥夺政治权利及罚金。

北京市二中院还准许9名来自台湾的被告人家属、5家台湾媒体，旁听了审理。

这起在肯尼亚被破获的特大电信诈骗团伙，虽然是在境外从事犯罪行为，但案件的受害者，却全部是大陆居民。这些犯罪团伙在肯尼亚设点，冒充大陆的公检法，向大陆居民拨打电话，疯狂实施诈骗。依照我国法律规定，我司法机关有司法管辖权。

2016年4月13日，团伙成员统一带头套，坐飞机押送回国。

同一天，国台办发言人安峰山表示，据初步统计，近年来，每年有上百亿元人民币的电信诈骗犯罪赃款，被骗子从大陆卷到台湾。

[新闻背景]特大跨境电信诈骗案备受关注 台湾方面曾有异议

从去年4月13号，45名台湾籍电信诈骗犯罪嫌疑人被遣送回大陆，到今年的12月21号，也就是前天，北京市第二中级法院一审宣判，一年多来，该案就一直备受两岸各界关注，其中也包括了台湾方面对大陆司法管辖权提出的异议。

就在台湾籍犯罪嫌疑人被遣送回大陆第二天，台湾法务部门负责人罗莹雪，就因此接受了质询。

面对质询，罗莹雪指出，两岸共同打击犯罪，不要有政治意识的干扰，应该冷静下来就事论事。实际上，近年来，台湾电信诈骗团伙针对大陆实施的犯罪，已经给大陆民众造成巨大伤害。

2016年4月15日，国台办发言人安峰山：有一名吉林的女士，丈夫的死亡抚恤金被骗走以后，跳楼。还有一名熊姓的菜农，因为毕生的积蓄被骗，结果在银行门口自杀。

以前，涉及到台湾籍电信诈骗犯罪嫌疑人，通常的做法是，第三地会将犯罪嫌疑人遣送回台湾，由台湾警方侦办。然而事实上，一些台湾籍犯罪嫌疑人，却并没有获得相应的司法惩罚。

前台湾警察大学教授亚洲警察学会秘书长叶毓兰称：“就算回来之后，恐怕也没有检察官要办，因为被害人在哪里，我们找不到。除非我们发函出差旅费，把大陆的被害人邀请过来，这是不太可能的。”

除此之外，台湾在电信诈骗犯罪方面的刑期短，主嫌犯往往只判一两年有期徒刑，共犯也不过是6个月以下有期徒刑，同时因为犯罪嫌疑人是在境外作案，受害人又在大陆，一些台湾籍犯罪嫌疑人往往不被追责，最后就不了了之。

专案组民警张军称：“之前在印尼抓捕一批台湾籍，遣送回去；三个月后去菲律宾再抓捕一批台湾籍嫌犯，发现抓到的是同一个人。”

为了有力打击犯罪，从2016年开始，有越来越多的台湾籍犯罪嫌疑人，被押解回大陆。大陆公安机关，也对他们展开了全面调查，不仅要查清全部犯罪事实，而且将这些台湾籍犯罪嫌疑人依法起诉。

而在大陆接受审判，意味着这些被告，可能会面临比在台湾更高的刑期。想要钻法律的空子，也没有一点空间。

台湾籍犯罪嫌疑人：“要是知道在大陆审判的话我一定不敢做。因为在大陆刑期可能最长是无期，包括台湾家属来也麻烦，我一辈子算是完了。”

责任编辑：刘德宾 SN222