台湾劳动团体深夜与警方发生冲突 多人被逮捕

原标题：台湾劳动团体深夜与警方放生冲突 多人被逮捕

中国台湾网12月24日讯 据台湾《联合报》报道，台湾抗议“劳基法”修订的群众24日凌晨闯入台北车站内，被警方推挤出站门外，约30名群众被大批警力圈围。警方依强制等罪嫌将数名核心劳团干部、成员等人逮捕。被逮的劳工团体成员不愿配合，直接瘫软在地，警方便以拖行方式拉人上车，也有人不断反抗与警察推挤。

其中一名游行男子在忠孝桥时，阻挡民众上车，警方当场喊“这个人是强制罪”，男子企图反抗，警方立即喝斥“你还在嚣张”，将他拖行上车。在抗议期间，不断持麦克风向警察喊话的社运成员洪崇晏也被逮捕。

游行人群约23日晚间11时许从台北市民大道走回中山南路，遇到大批警察部队阻挡，群众突然大喊“快跑过去”，警方当场制伏一名谢姓男子，并用束带保护管束，群众大喊“警察打人啦”，“警察休息一下啦！”但警方以盾牌挡住去路，一些民众甚至往巷弄内走去，逐渐聚集在台北车站东三门。

群众起初冲破警方防线，进入台北车站内，大喊“坐捷运、坐捷运”、“不要停下脚步，赶快进来”，上百名警察部队聚集在东三门口，才挡起后续人群，警方也举起“请表达理性诉求”、“请勿冲撞警方”的布条。

但是劳工团体发现群众无法再进去车站，便大骂“警察到底谁可以对话？”、“我们在人行道也不行吗？”和“现场指挥官是谁啦，可不可以让我们搭捷运？”等语，但警方并未理会，发现人群继续涌进车站内，便推进部队，将群众推出门外，爆发激烈推挤，接着便被包围。

群众在台北车站东三门外，被警方圈围多时，社运成员洪崇晏以麦克风大喊，警察局长是否要让蔡英文当局背上血腥镇压的骂名？你们把人群包围在北车外要在这里要干嘛？想要回家都不行，连人权都没有。但警方并不理会。

台当局推动台湾“劳基法”修订，要松绑七休一、延长单月加班上限、缩减轮班间隔时间等规定，引发劳工团体抗议声浪不断，上百个工会、劳工团体23日起反劳基法修恶大游行，呼吁台当局撤回草案。这次活动是“劳基法”修订以来，最大规模的群众运动。

来源：中国台湾网

责任编辑：张义凌