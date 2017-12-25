万余台民众游行抗议当局50人被捕 女子衣服被扯掉

原标题：台北街头大逃杀？警方凌晨带走50抗议人士，有女子被扯掉内衣

万余名台湾民众走上台北街头，要求台当局撤回“劳基法”修正案。

“终止过劳！”“累！”23日下午，来自100多个工会和劳工团体的万余名台湾民众走上台北街头，要求台当局撤回“劳基法”修正案。游行尾声，警方和民众发生冲突。24日凌晨，警方强势逮捕近50名抗议人士。

昨日晚间有过千人在“行政院”门口聚集（图片来源：联合新闻网）

冲突愈演愈烈

据台湾《中国时报》24日报道，23日下午，游行队伍从民进党中央党部集合出发，护理、工程、客运、物流、保安等5大产业参与其中。电资工会代表高喊：“我是工程师，我不要爆肝，我是人，我要休息。”护理师工会代表说：“你们要过劳护理师帮你们打针吗？”还有妇女劳工批评称，当局要解决“少子化”，“先把父母还给孩子”。台北市劳动局长赖香伶，国民党“立委”蒋万安、陈宜民、林德福、王育敏，以及“时代力量”“立委”黄国昌、徐永明等人，当天都到场声援。《联合报》24日称，这次活动是“劳基法”修法以来最大规模的群众运动。劳工团体此次诉求是撤回“劳基法”修正案，因其中涉及放宽限制，劳工可连续上班12天，轮班间隔从11小时缩短为8小时，单月加班上限从46小时增至54小时；加班费取消“做1小时给4小时”，改为核实计算等。

23日晚上6时左右，主办单位宣称游行结束，但约千名学生及部分民众自发留在忠孝西路、中山北路口，随后到台北车站东三门歇息。据联合新闻网报道，部分抗议群众24日凌晨企图冲入台北车站内，被警方以优势警力推挤出车站门外，近50名民众被警方圈围，将他们依法施以保护管束，凌晨1时许开始逮人，数名核心劳团干部、成员不愿配合，直接瘫软在地，警方便以拖行方式拉人上车，有人被逮时不断喊“反对劳基法修恶！”

台北街头上演“大逃杀”

对于23日晚的场景，参与抗议的阳明大学朱姓学生对台媒表示，警察驱赶民众就像在“大逃杀”一样，他们一路奔走、呼喊口号，只是希望让更多人听见他们的声音，没想到警察最后以违反比例原则的方式驱赶他们。在东三门现场的文化大学陈姓学生说，“警察不断挑衅、攻击”，还先把律师及记者带走，一边指挥叫他们向后退，一边用盾牌推挤他们，她的脚破皮流血、脖子被掐住，还不断被警察踹。

警察以违反比例原则的方式驱赶集会民众（图片来源：联合新闻网）

“不只劳基法退步，连民主也倒退！”东华大学学生萧竹均痛批，从最近台北市的层层拒马，到深夜的冲撞推挤，台湾不只“劳基法”退步，连民主也不知道倒退了几年，警方竟然跟律师说“带走你，不需要法律”。

台湾人权促进会、妇女新知基金会等团体24日共同发布《全面执政，全面倒退！——针对12/23“劳基法”游行后警方抓捕民众及律师之联合声明》，谴责民进党当局、台北市政府、现场指挥官以及执法过当的警察。声明称，台湾从过去“戒严”时期至今，从未发生过在陈抗现场“抓捕律师”的现象，显示民主人权的严重倒退。警察无法说明法源依据，便限制现场民众人身自由长达两小时后进行抓捕，违反法治原则；此外，警方抓捕过程中拉扯掉一些女性示威者的上衣，严重侵害女性的身体自主权及隐私权。为此台当局应出面道歉，并惩处现场指挥官。

从画面中可以发现，女子被5名女警压制，上身衣服消失。

对此，台北市长柯文哲24日坦承，相关命令是他下令的，并称“陈抗是民众权利，但不可以阻碍干线交通”。台北市警局24日发新闻稿称，劳团在23日的游行中发生多处脱序违法，市警局除强烈谴责外，将依相关事证，查明涉案对象身份，依涉案情节，依法从严究办。据介绍，当天行动有23名警察受伤，一女警手指被折断送医。

“防贼一样”防民众

2016年，民进党当局对“劳基法”进行“一例一休”修法引发广泛质疑。台“劳动部”于今年10月30日公布“劳基法”修法草案，主要修法方向包括加班费计算方式改核实处理、放宽加班时数上限等。11月9日，“行政院”通过修正草案并送“立法院”审议，劳团抗议此次修法完全倾向资方，让劳工可以合法连续上班12天、单月加班工时达54小时、轮班间隔还缩减至8小时，此次修法被认为是“劳基法”1984年通过以来最严重的“改恶”。目前修正草案已通过“立法院”初审，预计明年初在“立法院”临时会正式闯关。

全台产业总工会秘书长戴国荣怒批，自蔡英文上任以来，台当局离民意越来越远，每逢人民宣布陈抗，“行政院”“立法院”“总统府”周边随即架起层层拒马，23日甚至连“二二八”公园广场也架起两层拒马，当局“仿佛在防贼”。他表示，“立法院”通过三读“劳基法”草案前，劳团将持续表达诉求，并预计于明年1月5日再度上街陈抗，以行动宣示反对的决心。

责任编辑：刘德宾 SN222