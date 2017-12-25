蔡英文叫板？办记者会强调防务 还要“过境”美国

海外网12月25日电 日前，解放军军机恢复远海长航后，让民进党当局十分紧张。台媒称，蔡英文将在12月29日举行一场年终记者会，地点居然选在台防务部门，意在叫嚣所谓的“防务自主”。此外，台官员还宣称蔡英文将在明年一月再度“过境”美国。
据《联合新闻网》等台媒报道，由于解放军战机绕台已经常态化，引起了台当局的紧张。蔡英文不但在20日急赴视察台空军作战指挥部，了解台军针对解放军军机绕台飞行的战备处置措施，要求台军24小时严密监控，还将在12月29日举行年终记者会，地点选在台防务部门“中科院”。
报道称，届时台当局将邀请世界各媒体一起到“中科院”，意在宣称所谓“防务自主”的重要性，还欲强调台湾“对区域安全的贡献及重要性”。
不仅如此，蔡英文还计划在明年一月再出访洪都拉斯、多米尼加等四个“友邦”，此前曾曝出几个“友邦”有“断交风险”，此举或为稳固“邦交”。台当局炒作称，过程中蔡英文将“过境”美国，此次是亚特兰大与西雅图两个城市。
有台媒评论称，蔡英文当局拟用各种“小动作”叫板大陆，恰恰证明其被“震慑”住了。
针对解放军军机绕台飞行一事，国防部新闻发言人任国强大校曾表示，台湾是中国的一部分，解放军会按照年度计划组织例行性训练。我们多次重申，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景；同时，我们有能力、有信心、有办法维护祖国的统一、主权安全和领土完整。
而针对蔡英文当局炒作“过境”美国一事，国台办发言人马晓光11月15日曾表示，一个中国原则是国际社会的普遍共识，我们的建交国都应该以一个中国原则来妥善处理台湾问题。任何企图在国际上制造“两个中国、一中一台”的行为都不会得逞。（海外网 杨佳）
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 孙政才又被这本杂志点名 落马后第三次
- 【 军事 】 中国南海岛礁面积扩大 新增29万平米
- 【 财经 】 马云：不要叫我马爸爸 叫我马老师
- 【 体育 】 足协新政：U23出场数不少于外援数
- 【 娱乐 】 那英重归微博发声明：对网络暴力说不
- 【 科技 】 中国自研大飞机AG600首飞 可上天下海
- 【 教育 】 77岁爷爷考生五战考研 14年前高考上大...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2017 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有