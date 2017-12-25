蔡英文叫板？办记者会强调防务 还要“过境”美国

蔡英文视察台空军作战指挥部。（图片来源：台湾《联合报》）

海外网12月25日电 日前，解放军军机恢复远海长航后，让民进党当局十分紧张。台媒称，蔡英文将在12月29日举行一场年终记者会，地点居然选在台防务部门，意在叫嚣所谓的“防务自主”。此外，台官员还宣称蔡英文将在明年一月再度“过境”美国。

据《联合新闻网》等台媒报道，由于解放军战机绕台已经常态化，引起了台当局的紧张。蔡英文不但在20日急赴视察台空军作战指挥部，了解台军针对解放军军机绕台飞行的战备处置措施，要求台军24小时严密监控，还将在12月29日举行年终记者会，地点选在台防务部门“中科院”。

报道称，届时台当局将邀请世界各媒体一起到“中科院”，意在宣称所谓“防务自主”的重要性，还欲强调台湾“对区域安全的贡献及重要性”。

不仅如此，蔡英文还计划在明年一月再出访洪都拉斯、多米尼加等四个“友邦”，此前曾曝出几个“友邦”有“断交风险”，此举或为稳固“邦交”。台当局炒作称，过程中蔡英文将“过境”美国，此次是亚特兰大与西雅图两个城市。

有台媒评论称，蔡英文当局拟用各种“小动作”叫板大陆，恰恰证明其被“震慑”住了。

针对解放军军机绕台飞行一事，国防部新闻发言人任国强大校曾表示，台湾是中国的一部分，解放军会按照年度计划组织例行性训练。我们多次重申，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景；同时，我们有能力、有信心、有办法维护祖国的统一、主权安全和领土完整。

而针对蔡英文当局炒作“过境”美国一事，国台办发言人马晓光11月15日曾表示，一个中国原则是国际社会的普遍共识，我们的建交国都应该以一个中国原则来妥善处理台湾问题。任何企图在国际上制造“两个中国、一中一台”的行为都不会得逞。（海外网 杨佳）

责任编辑：刘德宾 SN222