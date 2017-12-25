马英九批蔡英文违法滥权：绝对权力使人绝对腐化

原标题：马英九批蔡英文滥权：绝对权力使人绝对腐化

中国台湾网12月25日讯 据台湾《联合报》报道，前台湾地区领导人马英九批评蔡英文，“党产条例”与“促转条例”，内容违反法治六项最基本的原则，违法滥权，并且对台湾地区限制性规定造成冲击。

马英九指出，权力使人腐化，绝对的权力使人绝对腐化。这句千古名言他曾在9年前就职演说中引用，除了给自己警惕，也是说给全台的公务员听，希望握有公权力时，一定要谨慎行使职权，不要违法滥权。不过，他没想到的是，自己卸任才1年半，“我的继任者就已经打破我对大家的期待”。

马英九下午出席台湾竞争力论坛学会2017首届“爱台湾高峰会”。他在致词时表示，去年通过的“党产条例”及今年通过的“促转条例”，内容违反法治原则，包括无罪推定、不溯及既往、法律应具通案性，禁止个案“立法”、法律应具体明确、利益冲突应回避等。

马英九强调，追求正义人人支持，但追求正义的手段若是不正义，不会人人支持，甚至人人反对。（中国台湾网 高旭）

来源： 中国台湾网

责任编辑：张玉