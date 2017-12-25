马英九批蔡英文违法滥权：绝对权力使人绝对腐化

原标题：马英九批蔡英文滥权：绝对权力使人绝对腐化
中国台湾网12月25日讯 据台湾《联合报》报道，前台湾地区领导人马英九批评蔡英文，“党产条例”与“促转条例”，内容违反法治六项最基本的原则，违法滥权，并且对台湾地区限制性规定造成冲击。
马英九指出，权力使人腐化，绝对的权力使人绝对腐化。这句千古名言他曾在9年前就职演说中引用，除了给自己警惕，也是说给全台的公务员听，希望握有公权力时，一定要谨慎行使职权，不要违法滥权。不过，他没想到的是，自己卸任才1年半，“我的继任者就已经打破我对大家的期待”。
马英九下午出席台湾竞争力论坛学会2017首届“爱台湾高峰会”。他在致词时表示，去年通过的“党产条例”及今年通过的“促转条例”，内容违反法治原则，包括无罪推定、不溯及既往、法律应具通案性，禁止个案“立法”、法律应具体明确、利益冲突应回避等。
马英九强调，追求正义人人支持，但追求正义的手段若是不正义，不会人人支持，甚至人人反对。（中国台湾网 高旭）
来源： 中国台湾网
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 孙政才又被这本杂志点名 落马后第三次
- 【 军事 】 中国同时建11艘战舰 第5艘055分段亮相
- 【 财经 】 曹德旺：真当了全球老大 也不过如此
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 黄晓明炫耀儿子正面照 还吐槽被养胖了
- 【 科技 】 iPhone X高配版价格跌破9000元
- 【 教育 】 77岁爷爷考生五战考研 14年前高考上大...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2017 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有