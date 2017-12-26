原标题：蔡英文接见日本议员 重提日方协助台湾进CPTPP

台湾地区领导人蔡英文。（来源：台媒）

海外网12月26日电 据台媒报道，台湾地区领导人蔡英文今日（26日）接见日本自民党参议员泷波宏文一行。蔡英文称，希望访宾们返日后“能够给予台湾更多支持”，协助台湾加入《跨太平洋伙伴全面进展协议》（CPTPP）；更称要尽快与台湾展开“双边经贸协商”，让“台日合作关系”更加稳固。

蔡英文接见日本参议员 要求协助加入CPTPP

据台湾亲绿媒体报道，蔡英文26日接见日本自由民主党参议员泷波宏文及其夫人泷波史织、参议员吉川有美、小鑓隆史及小野田纪美。蔡英文在致词时称，“非常欢迎日本自民党参议员访宾来台”，尤其是台湾女婿泷波宏文参议员多年来热心推动“台日交流”，称其在外事上也为台湾“仗义执言”。

据报道，蔡英文称，“东亚是世界经济发展的重心，维护亚太地区的安全和稳定，我们责无旁贷。”

蔡英文还称，她希望未来“台日双方”也可以加强“安全战略上的合作关系”，“共同维护区域的和平稳定”。

蔡英文曾用日语发推感谢日本 称对加入TPP有信心

此前，日本官房长官菅义伟在6月26日下午的记者招待会上公开就台湾地区谋求加入TPP表态，他声称对于台湾等有兴趣加入TPP的举动表示欢迎，并将提供必要的信息。

当时日本放送协会（NHK）报道称，日本政府欲实现除美国之外的11国促成TPP生效。面对记者团提出的台湾地区加入可能性的问题，他声称，“TPP是自由公正的经济圈，对包括台湾在内的国家和地区表现出加入TPP的兴趣表示欢迎”，并称 “将向以台湾为首的有兴趣加入TPP的国家和地区提供必要的信息。”

随后，蔡英文于6月27日晚上在社交媒体发文，称台湾盼望加入TPP一事获得日方支持，对日方表示感谢，并在推文下方链入了日本经济新闻的报道。

据台湾“中央社”报道，蔡英文6月27日晚上8点左右用日语在推特上写道：“台湾想要加入TPP（跨太平洋伙伴关系协议）一事，获得日本官房长官菅义伟正面发言支持，让台湾更加有信心。此外，对于日方的支持，再次表达感谢。”

2015年10月，美国与11个亚太经济体签署了TPP框架协议。不过，今年1月，美国总统特朗普宣布美国退出TPP。11月11日，TPP11个签约国的部长们达成框架协议，同时发布联合声明，将美国退出后的TPP更名为CPTPP，即“跨太平洋伙伴全面进展协议”。

蔡当局为加入CPTPP，拟开放日本核食进口

日本媒体11月报道称，日本千叶县知事宣称，台当局高层认为可以科学依据为基础判断，放宽日本核灾区食品输台相关法规。对此，国民党副主席郝龙斌11月28日发布声明稿表示，台湾民众绝不接受这类“丧权辱台”的黑箱协议。

据台媒报道，郝龙斌称，民进党一再牺牲台湾民众的健康，以此满足自身的政治意识形态。因为反核，只好增加火力发电比例，造成严重空气污染，让民众“用肺换电”；因为“反中”，所以“亲美媚日”，用尽各种方式企图开放日本核灾区食品输台。

郝龙斌质疑，对于争议如此之大的政策，蔡当局高层竟然能私下与日本官员达成共识，并且还由日本官员片面向媒体宣布，由日本官员来告知台湾民众，这简直就是黑箱与“丧权”的最高境界。

郝办发言人游淑慧还放话称，去年已经完成的12万余份反核食公投联署书，目前仍然有效力，蔡当局如果执意开放，就会立即送交公投联署书，发动公投。

关于日本核灾区食品进口议题，多数台湾民众持反对态度。据早前报道，11月22日，台湾政策基金会发表的“日本福岛周边地区食品应否进口”民调显示，非常不支持进口者达37.5%、不太支持者共32.7%，总计有70.2%的民众不支持，而仅有17.7%民众表示支持。进一步分析显示，高达82.1%民众担心开放福岛核灾区食品进口会对健康造成影响，甚至有79.4%民众称会减少购买日本食品，即使是泛绿支持者，也有高达6成不支持开放。

对于岛内盛传蔡英文当局有可能以开放日本受核辐射污染地区的食品进口为敲门砖，争取加入CPTPP第二轮谈判，国台办发言人马晓光在11月29日的例行发布会上回应表示，我们坚决反对我建交国与台湾方面发展官方往来，签署具有主权意涵和官方性质的协议。至于说台湾岛内在经济政策上发生的一些事情，我们不予评论。我想，台湾民众和舆论自有评论。（综编/海外网 姜舒译）

责任编辑：刘光博