台湾限塑令明年扩大范围:面包店禁提供免费塑料袋

原标题：台湾“限塑令”明年起扩大范围：面包店等禁止提供免费塑料袋

据台湾《中国时报》报道，台当局“环保署”宣布，明年元旦起扩大限制塑料袋使用并同步展开稽查，新增7类业者不得免费提供购物塑料袋，包括书局文具店、手摇饮料店、西点面包店及药妆店等，预计有8万家业者受到影响，每年可减少15亿个塑料袋，业者若违规提供塑料袋，将遭处6000元（新台币，下同）罚锾。但新增管制对象排除夜市、传统市场及摊商，环保团体认为减塑力道仍有待加强。

据报道，台当局“环保署废管处长”赖莹莹称，新增列管的7大类商家中，以饮料店约2.5万家最多，凡现场制作茶、咖啡、冷热饮、果汁、酒精饮料或冰品都算，因此从手摇杯、剉冰、冷热豆花、冰淇淋店家都将纳管，而且连外送也不得免费提供塑料袋。估计饮料店部分，一年就可省下8.7亿个塑料袋。

赖莹莹称，民众除了饮料店适用范围有疑问外，也对药妆店、西点面包店的适用范围有疑义。药妆店认定范围是指领有药商许可执照的店家，中药店也在纳管范围，西点面包店则包括蛋糕、饼干专卖店；至于凤梨酥、太阳饼则属中式糕饼类，并不在此波纳管对象。

赖莹莹称，4大超商现煮咖啡提供的塑胶提袋，虽是生物可分解材质，但为了加强减塑，元旦起也不得免费提供。另外，“环保署”2002年规定塑胶购物袋厚度须达0.06毫米，比一般塑料袋厚，希望让塑料袋可以重复使用，但实施多年后发现，袋子变厚反导致塑胶总用量增加，为求塑胶减量，元旦起取消此措施。

“看守台湾消费者保护协会”祕书长谢和霖表示，塑料袋价格低廉，就算只卖1、2元，业者可能都有利润，恐成为业者额外的收入来源，建议应要求业者将售袋所得缴交当局。购物用塑料袋也应强制涨价至5元左右，以价制量，降低消费者购袋意愿，管制对象也应持续扩大，纳入传统摊商，加强减塑力道。

来源：中国台湾网

责任编辑：张玉