台湾里长开爱心面馆被吃垮:有人天天去吃饭不付钱

原标题：他以为台湾最美的风景是人，结果被人吃垮了。。。。。。
台湾人贪小便宜吗？据台湾媒体“自由电子报”26日报道，才开张一年的屏东爱心待用面“春风满面”面馆竟被吃倒了！该面馆自去年开张以来，发出近两万碗后，因遭民众滥用资源而决定本月收摊，没能撑到原先预定的两年。
台湾省屏东市里长（相当于大陆城中村村长）林群雄与亲友集资250万元新台币，于去年11月底开设一家名为“春风满面”的爱心面馆，一碗面卖50元新台币（约为人民币11元），若有弱势人士需食则不收取费用，提供贫困弱势一餐温饱。不料爱心竟被民众滥用。有人天天上面馆食用不付钱，还有人要求打包回家，在现场起争执。
林群雄表示，这家面店宗旨不是为赚钱，而是为传递爱心，但在被民众滥用资源及内部管理不善的情况下，做出关门决定。屏东大学社会发展学系主任李锦旭说，该店的立意良善，但是没有设定待用面的对象，变成了免费供餐，才会发生被“吃倒了”的后果，相当可惜。
待用制度源自于意大利一间咖啡店，该店消费者多是蓝领阶级，当某人遇到好事发生会在咖啡店付两杯咖啡的钱，但只拿走1杯，剩下1杯留给需要的人。“春风满面”希望用此方式将善心流传下去，但因为没有限用任何身份，只要有人领用，店家就给，导致爱心被滥用。发起人于是决议把面店关门，将资源溢注到其他地方做爱心。
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