新版“护照”误印美国机场？台当局解释一天三变

原标题：“新版”护照误印美国机场？台当局的解释一天三变

图为台湾第二代晶片“护照”内页。（图片来源：绿媒）

图为美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场

海外网12月26日电 台外事部门发行新版“护照”内页底图，遭质疑误用美国机场图样。有意思的是，对于是否错用图样，台外事部门的说法也是一天三变、模糊不清，先是郑重澄清表示，那“百分之百是桃园机场”，但不过多久就自打脸，台涉外部门官员私下已坦承“用错了”。据台湾媒体最新报道，台外事部门“领务局”再次出面表示，底图是桃园国际机场，但涉及手绘时参考了网络图片，被误导为桃园机场图片。

据台湾“中央社”报道，台外事部门继坚决否认用错图之后，“领务局”再度对外澄清，声称新版“护照”的底图是桃园国际机场，负责设计的“中央印制厂”当时设计手绘图时参考网络图片，被误导为桃园机场图片。

到底是否用错图，“领务局”的解释似是而非：26日有找“中央印制厂”人员说明，对方表示，底图确定是之前的桃机第一航厦，版权属于“中央印刷厂”，但为增加构图丰富，厂商决定再加入塔台、飞机等元素。“领务局”进一步表示，桃机当初设计本来就有参考美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯（Dulles）国际机场的设计，加上印制厂在设计图样过程也有参考网络图片，被网络图说误导以为是桃机照片，因此出现手绘图样与杜勒斯机场极相似状况。至于飞机图案，则是以一般飞机为基准画出的图案。

不仅对于是否误用说不清道不明，“领务局”还表示已印制的“护照”要发完才更换图案。台“领务局”称，第一批新版“护照”已印制20万份，“领务局”未来会设计新图案，待20万本发完后，会发行新图案版本。现有版本不会收回。

台湾近期推出第二代晶片“护照”，但却因“护照”内页使用美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场照片，爆出大乌龙。对此，台涉外部门公众会副执行长欧江安26日早上郑重澄清表示，那“百分之百是桃园机场”，但当天下午就被涉外部门官员打脸，据台媒报道，台涉外部门官员下午已私下证实，新“护照”图样“用错了”，并表示他们正在查证流程何处出错，后续补救措施则要“回去想想办法”。

据海外网早前消息，台涉外部门“领事事务局”开始发放第二代晶片“护照”，新“护照”升级防伪技术，包括增加持照人第3影像、防伪胶膜采用金属化表面凸起等，并全面更新“护照”内页图案，纳入台湾各县市特色景点地标及风土民情等主题，但新换发的“护照”内页被指竟然使用美国杜勒斯国际机场的照片作为背景，被网友嘲讽“很棒，台湾要成为美国第51州了”。

对于台外事部门的回应，有网友讽刺称，照片根本不是桃园机场，还用解释吗？设计者一定是偷懒，网上随便下载一张照片以为是桃园机场。另有台湾网友批评，台当局这种做法太可笑，简直是自欺欺人。

桃园机场的第一航站楼落成于1979年，是当年十大建设之一的重大工程，深受当局关注。建筑师章翔设计桃机第一航站楼就是效仿杜勒斯机场所建，屋面部分以曲面造型处理，由结构专家林同棪运用当时最新的预力结构所建造，两个机场因为长相雷同而经常被误认。

责任编辑：刘光博