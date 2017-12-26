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新版“护照”误印美国机场？台当局解释一天三变

新版“护照”误印美国机场？台当局解释一天三变
2017年12月26日 19:12 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：“新版”护照误印美国机场？台当局的解释一天三变

图为台湾第二代晶片“护照”内页。（图片来源：绿媒）图为台湾第二代晶片“护照”内页。（图片来源：绿媒）
图为美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场图为美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场

　　海外网12月26日电 台外事部门发行新版“护照”内页底图，遭质疑误用美国机场图样。有意思的是，对于是否错用图样，台外事部门的说法也是一天三变、模糊不清，先是郑重澄清表示，那“百分之百是桃园机场”，但不过多久就自打脸，台涉外部门官员私下已坦承“用错了”。据台湾媒体最新报道，台外事部门“领务局”再次出面表示，底图是桃园国际机场，但涉及手绘时参考了网络图片，被误导为桃园机场图片。

　　据台湾“中央社”报道，台外事部门继坚决否认用错图之后，“领务局”再度对外澄清，声称新版“护照”的底图是桃园国际机场，负责设计的“中央印制厂”当时设计手绘图时参考网络图片，被误导为桃园机场图片。

　　到底是否用错图，“领务局”的解释似是而非：26日有找“中央印制厂”人员说明，对方表示，底图确定是之前的桃机第一航厦，版权属于“中央印刷厂”，但为增加构图丰富，厂商决定再加入塔台、飞机等元素。“领务局”进一步表示，桃机当初设计本来就有参考美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯（Dulles）国际机场的设计，加上印制厂在设计图样过程也有参考网络图片，被网络图说误导以为是桃机照片，因此出现手绘图样与杜勒斯机场极相似状况。至于飞机图案，则是以一般飞机为基准画出的图案。

　　不仅对于是否误用说不清道不明，“领务局”还表示已印制的“护照”要发完才更换图案。台“领务局”称，第一批新版“护照”已印制20万份，“领务局”未来会设计新图案，待20万本发完后，会发行新图案版本。现有版本不会收回。

　　台湾近期推出第二代晶片“护照”，但却因“护照”内页使用美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场照片，爆出大乌龙。对此，台涉外部门公众会副执行长欧江安26日早上郑重澄清表示，那“百分之百是桃园机场”，但当天下午就被涉外部门官员打脸，据台媒报道，台涉外部门官员下午已私下证实，新“护照”图样“用错了”，并表示他们正在查证流程何处出错，后续补救措施则要“回去想想办法”。

　　据海外网早前消息，台涉外部门“领事事务局”开始发放第二代晶片“护照”，新“护照”升级防伪技术，包括增加持照人第3影像、防伪胶膜采用金属化表面凸起等，并全面更新“护照”内页图案，纳入台湾各县市特色景点地标及风土民情等主题，但新换发的“护照”内页被指竟然使用美国杜勒斯国际机场的照片作为背景，被网友嘲讽“很棒，台湾要成为美国第51州了”。

　　对于台外事部门的回应，有网友讽刺称，照片根本不是桃园机场，还用解释吗？设计者一定是偷懒，网上随便下载一张照片以为是桃园机场。另有台湾网友批评，台当局这种做法太可笑，简直是自欺欺人。

　　桃园机场的第一航站楼落成于1979年，是当年十大建设之一的重大工程，深受当局关注。建筑师章翔设计桃机第一航站楼就是效仿杜勒斯机场所建，屋面部分以曲面造型处理，由结构专家林同棪运用当时最新的预力结构所建造，两个机场因为长相雷同而经常被误认。

责任编辑：刘光博

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