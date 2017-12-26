原标题：蔡当局不给经费 台大学两岸研究机构5天后将关门

树德科技大学两岸和平研究中心5天后将关门，该中心主任吴建德副教授无奈不舍。（图片来源：香港中评社）

海外网12月26日电 蔡当局上台以后，树德科技大学两岸和平研究中心各项研究经费戛然而止，该中心主任兼副教授吴建德受访时表示，之前，向马英九当局申请研究经费皆有挹注，蔡当局上台后，研究经费十分缺乏，只得于12月31日停止一切两岸学术交流。

蔡当局不给经费 台大学两岸研究机构即将关门

据香港中评社报道，对于“两岸和平研究中心熄灯是否与新党青年被抓事件有关？”，吴建德表示，当前两岸关系严峻，若蔡英文有心搞好两岸关系，应不至于走到这个地步。吴建德称，如今连两岸学术交流都出现问题，这是他们最不愿意看到的。

树德科大两岸和平研究中心于2011年8月成立挂牌，其宗旨为：推广两岸学术交流、探究两岸和平理论及实务发展、促进两岸间的了解与互信，并提供两岸关系情势发展决策参考，让台海两岸维持稳定和平。

国民党副主席曾永权。（图片来源：台湾《联合报》资料图）

吴敦义核心幕僚全被蔡当局管制赴陆 一申请就被拒

蔡英文上台后，从官方到民间，两岸交流受阻事件时有发生。据海外网早前报道，国民党副主席曾永权于12月6日向蔡办提出赴陆申请，计划21日赴陆，而行程内容包括拜会台商与台生，此外并无其它政治交流行程。蔡办方面声称，基于“机密保护法”3年管制期的规定，又考虑曾永权曾任马英九办公室前秘书长，认定其“涉密管制”并未消除。此外，蔡办还称曾永权提出的申请时间也未依规定（应于出境前20天前提出），因此予以驳回。

有知情人士称，作为吴敦义两岸方面的核心幕僚，曾永权等都被管制3年。但是，实际上是否核准出境，全由陆委会、安全部门、移民部门视决策高层态度而定，只要是申请赴大陆、香港、澳门，几乎都会被打回票，因此，除了马英九、吴敦义两人外，其他被管制的人几乎都不会提出赴陆申请。

台退将来大陆参加纪念孙中山大会 遭蔡当局“追杀”

2016年11月11日，台湾陆军前副司令吴斯怀等数名台退役将领出席了在大陆举行的纪念孙中山先生诞辰150周年大会，这一举动不仅引发了绿营的叫嚣，还遭到绿营“停止退休俸”、“罚款”等手段的“追杀”。

此外，早前也曾有大陆学者赴台参加学术研讨遭台陆委会拒绝的事件发生。台湾前“工研院”知识经济与竞争力研究中心主任杜紫宸6月16日曾爆料，“天下亚洲经济论坛”原本计划邀请大陆学者赴台与岛内企业领袖分享大陆的国际经贸思维，结果赴台申请却被台陆委会拒绝。

对此，国台办新闻发言人马晓光曾指出，我们一贯积极鼓励和支持两岸民间各领域的交流合作，这是众所周知的，也是有目共睹的。民进党当局上台以后，在干扰和阻挠两岸交流合作方面的做法不断升级，这也是有目共睹的。他们反过来倒打一耙，我看不过是心虚的表现。

责任编辑：张建利