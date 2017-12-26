马英九炮轰蔡英文违法又滥权：希望你好自为之

原标题：怒了！马英九炮轰蔡英文违法滥权：希望你好自为之

马英九25日出席活动时炮轰蔡英文违法滥权，望其好自为之。（图片来源：香港中评社）

海外网12月25日电 蔡英文上台以来，通过“不当党产处理条例”等对国民党党产进行清算，日前又强力通过“促进转型正义条例”，“对国民党的追杀进入了新阶段”。台湾地区前领导人马英九今天（25日）下午出席活动时炮火全开，批评蔡英文搞这两个条例违法又滥权。马英九还称，他相信民众的眼睛是雪亮的，历史的裁判是严峻的，希望主政者好自为之。

马英九炮轰蔡英文施政：违法又滥权

据香港中评社报道，马英九25日下午出席“爱台湾高峰论坛”时，炮轰这两个条例均只针对单一团体（指中国国民党），几乎违反了“禁止针对个案”等所有法治原则。此外，马英九还称，这两个条例还违反了台湾地区宪制性规定，现在已有人声请“释宪”，他直呼，没想到才卸任一年半，继任者就打破了他对大家都能谨慎行使职权不违法滥权的期望。

马英九表示，追求正义人人支持，但如果追求正义的手段是不正义的，就不是人人支持，而是人人反对，这是目前台湾社会对这两个条例的评价。马英九质疑，不还原历史真相，怎么会有正义呢？他相信民众的眼睛是雪亮的，历史的裁判是严峻的，希望主政者好自为之。

蔡英文重用“国民党杀手” 大力清算国民党党产

马英九之所以炮轰“不当党产处理条例”及“促进转型正义条例”，是因为这两个条例对国民党非常不利。12月5日，民进党团凭借人数优势，强力推动“促进转型正义条例”在台立法机构三读通过。在此之前，由于快速通过“促进转型正义条例”存在较大困难，民进党曾将该条例内容之一的党产部分单独拎出来，通过推动“不当党产处理条例”，对国民党党产进行清算。北京联合大学台研院两岸关系研究所所长朱松岭称，“仅‘党产条例’一项，就已经对国民党产生了非常不利的影响”。

在蔡英文亲自下令下，“不当党产处理条例”于去年7月25日通过，次月12日正式生效，仅仅20天之后，“不当党产处理委员会”就于8月31日挂牌运作。有台媒报道称，由于“党产会”匆促上路，来不及借调公务员成为编制人员，为此，只能大量找聘用人员“代打”。蔡当局迫不及待清算国民党的心态由此可见一斑。

在“党产会”清算国民党党产的过程中，有一个人不能不提，那就是有“国民党杀手”之称的前“党产会主委”顾立雄。获蔡英文钦点担任“党产会主委”后，顾立雄曾表示，“党产会就是来算账的”，要将国民党“打掉重练”。顾立雄清算国民党党产、打击蓝营不遗余力，甚至有违反台湾地区宪制性规定之虞，也在所不顾，外界指其为“国民党杀手”。

在民进党的追杀下，国民党党工一度面临“断炊”危机，每月国民党党工薪水的按时发放成为国民党的一大难题。前国民党主席洪秀柱为了发薪，曾想过要把自己的房子卖掉，现任国民党主席吴敦义则被曝每个月都需要借钱才能给党工发薪。

“促转条例”获通过 蔡当局追杀国民党进入新阶段

对于“促进转型正义条例”，民进党和蔡英文可谓是念兹在兹，并最终于12月5日强力推动该条例三读通过。国民党方面评估，此事件的冲击与影响范围可能将远超台湾“党产会”追查国民党党产。台湾地区领导人蔡英文对此喜不自胜，当日深夜在脸书发文称，“就在刚刚，‘促进转型正义条例’三读通过了。台湾在等这一刻”。朱松岭表示，“这代表民进党对国民党的追杀进入了新阶段，而国民党目前对此无能为力，处于任人宰割的境地。”

“促进转型正义条例”之所以能让蔡英文喜不自胜，可以从该条例包含的震撼内容看出来。据报道，该条例内容规划了五大事项，即开放政治档案；清除威权象征、保存不义遗址；平复司法不法、还原历史真相，并促进社会和解；处理不当党产；其他“转型正义”事项。其中，对国民党冲击最大的是“开放政治档案”。有国民党人士称，一旦资料全部充公，国民党中常会会议纪录等将摊在阳光下，民进党可能从中寻找蛛丝马迹，过去案件都可能翻案再审，影响范围可能远超“党产会”对国民党的追查。

民进党“立委”刘世芳曾称，“促进转型正义条例”有关“威权象征”的主要目标其实是“中正纪念堂与桃园两蒋陵寝”。她的言论很快就得到了证实，“独派”开始对两蒋陵寝动手，并成功冻结预算40万元（新台币，下同，约合人民币8.8万元）。

21日，台湾立法机构“对外关系及防务委员会”审查台湾防务部门2018年度预算，“时代力量立委”林昶佐提案称，“促进转型正义条例”三读通过后，应彻查威权时期的统治象征，并予以转型，然而台军仍派三军仪队戍卫两蒋陵寝，恐违反“转型正义”，应尽速撤出，交当地政府处理，还提案冻结400万元预算（约合人民币87.9万元），经朝野讨论，最后冻结40万元，待台防务部门就此提出书面报告后才能动支。

“独派”打着“转型正义”的旗号，对两蒋陵寝动手。那么，“转型正义”指的是什么呢？按照绿营预设的语境，所谓“转型正义”，指的是“对过去威权当局不正义行为的调查、矫正与赔偿”。需要指出的是，民进党所定义的“转型正义”，不仅仅包括清算国民党党产，一步步斩断台湾与大陆之间共同的历史联系也是其重要内容。朱松岭表示，“促进转型正义条例”通过之后，蔡当局会打着“转型正义”的旗号，落实民进党的一系列执政理念，包括把整个台湾岛往“台独”方向引导。

对于“促进转型正义条例”，国台办发言人安峰山曾表示，我们注意到，台湾舆论认为，这样做的目的是要借此进行深入的“去中国化”与“‘台独’化”。在这个问题上，我们的立场是一贯的、明确的，我们坚决反对任何形式的“台独”分裂活动。

责任编辑：张建利