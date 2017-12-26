原标题：蔡当局首份防务报告：解放军军机军舰绕台共25次

报告书中首次公布解放军军机与军舰绕台的航次表，共有23次军机绕台，及2次航母绕台。（图片来源：绿媒）

海外网12月26日电 台防务部门于今（26）日公布2017年防务报告书，也是蔡当局任内公布的第一本防务报告书。据绿媒报道称，针对近期解放军绕台次数爆增，报告书中首次公布解放军军机与军舰绕台的航次表，共有23次军机绕台，及2次航母绕台，并大量运用“资讯图表”。

据绿媒报道，此次报告书中也首次公布了解放军军机与军舰绕台的航次表，总计共有23次解放军机绕台，及2次航母绕台。

报道指出，此为台防务部门公布的第14本报告书，首次运用大量“资讯图表”，让读者能直觉并清楚地掌握资讯，并汇整解放军“远海长航”资料，展现台海周边情势。

台军：解放军军机绕台常态化 今后不再发新闻

海外网早前报道，台防务部门称，大陆机、舰远海长航已常态化，如无特殊状况，将不另行发布。还说，“台军持续坚守岗位”，“按‘经常战备时期突发状况处置规定’派遣机、舰严密监侦与应处”。解放军军机已多次绕台，让岛内“独派”高度紧张。

中国空军官方微博“空军发布”近日发布一段名为“绕岛巡航”的视频，影片结尾的字幕显示，拍摄者为空军轰-6K飞行员。有台媒惊呼“大陆威胁再升级”，更称这是一段“挑衅”的视频。

空军新闻发言人申进科大校表示，党的十九大胜利召开后，空军着眼提升新时代打赢能力，开展了一系列远海远洋训练，战机航迹不断远伸，体系能力越练越强；空军开展远海远洋训练，符合相关国际法和国际实践，这是空军的使命所在、职责所在、担当所在，合法、合理、合情，还要按照既定计划一如既往，飞得更远更深。（海外网 庞晟）

责任编辑：初晓慧