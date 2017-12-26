原标题：蔡当局首份防务报告：解放军军机军舰绕台共25次
海外网12月26日电 台防务部门于今（26）日公布2017年防务报告书，也是蔡当局任内公布的第一本防务报告书。据绿媒报道称，针对近期解放军绕台次数爆增，报告书中首次公布解放军军机与军舰绕台的航次表，共有23次军机绕台，及2次航母绕台，并大量运用“资讯图表”。
据绿媒报道，此次报告书中也首次公布了解放军军机与军舰绕台的航次表，总计共有23次解放军机绕台，及2次航母绕台。
报道指出，此为台防务部门公布的第14本报告书，首次运用大量“资讯图表”，让读者能直觉并清楚地掌握资讯，并汇整解放军“远海长航”资料，展现台海周边情势。
台军：解放军军机绕台常态化 今后不再发新闻
海外网早前报道，台防务部门称，大陆机、舰远海长航已常态化，如无特殊状况，将不另行发布。还说，“台军持续坚守岗位”，“按‘经常战备时期突发状况处置规定’派遣机、舰严密监侦与应处”。解放军军机已多次绕台，让岛内“独派”高度紧张。
中国空军官方微博“空军发布”近日发布一段名为“绕岛巡航”的视频，影片结尾的字幕显示，拍摄者为空军轰-6K飞行员。有台媒惊呼“大陆威胁再升级”，更称这是一段“挑衅”的视频。
空军新闻发言人申进科大校表示，党的十九大胜利召开后，空军着眼提升新时代打赢能力，开展了一系列远海远洋训练，战机航迹不断远伸，体系能力越练越强；空军开展远海远洋训练，符合相关国际法和国际实践，这是空军的使命所在、职责所在、担当所在，合法、合理、合情，还要按照既定计划一如既往，飞得更远更深。（海外网 庞晟）
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 核潜艇之父隐姓埋名 父亲不知他做什么
- 【 军事 】 歼10换矢量发动机试飞 喷口可偏转10度
- 【 财经 】 2017最杯具故事:年初换5万美元亏2万元
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 马蓉婚变后首度喊话王宝强：问心无愧
- 【 科技 】 乐视资产冻结 贾跃亭2套北京房产遭查...
- 【 教育 】 77岁爷爷考生五战考研 14年前高考上大...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2017 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有