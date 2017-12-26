台当局砸百亿难救出生率 台网友:养活自己都难

原标题：台当局砸百亿救不了出生率 被呛：生不起 要生你生

资料图

海外网12月26日电 日前，台当局“卫福部”拟花6亿元（新台币，下同）送新生儿家长“育儿百宝箱”遭轰“脑残”，被叫停后，“卫福部”坦言，育儿津贴的发放也将一并检讨。据统计近六年，台当局已在育儿津贴上砸出上百亿元，但除了桃园市，其他城市的出生率都不增反减。台湾网友评论称，没钱、没时间生养小孩，能养活自己都难，不懂民众的当局要他何用！

据台媒报道，台湾各县市为提高台湾新生儿出生率陆续在生育、托育补助上加码，过去六年的数据整合显示，相关经费年年增长，累计已超过百亿元，然而成效却差强人意，除了桃园市外，其他“五都”的出生率都有所下降。台“卫福部”部长陈时中介绍，台当局向养育零至两岁儿童的未就业家庭提供2000至5000元的育儿津贴，“六都”的一次性生育津贴从6000至30000元不等，台北对五岁以下的儿童家庭每月还有2500元育儿津贴，桃园市是针对三岁以下儿童家庭每月提供3000元育儿津贴。

据台媒统计，近六年台当局的所花费的生育、育儿补助经费达百亿以上。但各地出生率（每年每千人中的平均活产数）却仅有桃园市有所增长，其他“五都”就2012年相比，都有所下降。台北市从1.1%降低至1.03%，高雄从0.89%降至0.78%。台湾“行政院”政委林万亿指出，桃园是因为人口平均年龄年轻，并且有迁入而导致新生儿出生率提升，并不能证明生育、育儿津贴具有成效，育儿津贴需长期发放且占有相当金额资源，因此不建议发放。

对此，台湾网友纷纷表示不满，有网友表示，每天加班12小时，又要照顾老人，没钱、没时间生养小孩，能养活自己都难，这种不懂民众的当局要他何用。另有观点称，台湾低薪高工时，万物都在涨，只有工资不涨，想结婚等下辈子吧，要生你来生！名为“Bary Jane”的网友说：“当局只会跟大家叙述问题，却不想着民众想要孩子要面临的重重困难。糟糕的是腐败和榨取廉价劳动，以及教育和福利制度。”

台“卫福部”台南医院妇产科主任蔡永隆称，2016年台湾出生率仅1.07%，是全球最低，若出生率再这么低下去，台湾人口会逐年减少，同时呈老化社会。蔡永隆说：“到2050年，台湾人口会从2300万人降到1800万人；到2060年，台湾人口更会降到1700万人。台湾出生率这么低是严重警讯，如没有外配、陆配等新住民‘加持’，台湾出生率可能更低。”他提到，他曾向台当局卫政单位主管反映此事，对方竟毫不在意，让他慨叹如台当局高层再不重视这问题，恐怕会是台湾未来发展的重大危机。

日前，台当局“卫福部”成立少子化办公室，不少“立委”忧心雷声大、雨点小。“立委”吴玉琴说，过去数年育儿津贴有提升，但新生儿还是没增加，显见应有更全方位的托育、教养、友善职场等政策。郝龙斌说，台当局须清楚少子化症结，很大原因来自“当前经济压力、未来经济疑虑”，单设一个办公室无法解决。

据了解，截至11月，2017年岛内新生儿出生人数仅为17万7000多人，比去年同期少1万多人，预料今年新生儿总数将跌破20万。专家分析，生子与婚姻、劳动环境等因素相关，近年台湾结婚率低、职场环境不佳、职场对孕妇歧视等情况，都会影响新生儿数量。（海外网 朱惠悦）

责任编辑：初晓慧