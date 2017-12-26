台防务部门发布“国防白皮书” 还有对应漫画版本

原标题：日本，噢不，是台湾公布“国防白皮书”，居然是这么个风格！

具有“浓浓的日本自卫队”风格。

台当局防务部门26日上午发布“2017年国防报告书”，这是蔡英文上台后发布的第一本“国防白皮书”，“报告书”不但详细地列出了“解放军绕台”的相关数据，还首度列出了“台美军售”流程，将“美台军事合作”台面化。另外，按照惯例，本次也发布了对应的“漫画版报告书”，被网友认为具有“浓浓的日本自卫队”风格。

台湾“联合新闻网”报道截图

据台“联合新闻网”26日报道，“报告书”不但首次列出了自2016年以来大陆解放军绕台的航次，包括23次军机以及两次航母，还详尽地画出了相关的航线示意图（下图）。有台防务部门官员声称，这些数据都曾与日本防卫省的数据进行了对比，目的是让岛内民众认识到大陆的动态，提高“警觉心”。

台报告中列出解放军每次近台的记录。来源：台湾“联合新闻网”

该报告书也首次将“台美军事合作”台面化，报告书不但详细地列出了台美军售流程示意图，也公开证实两军多年来已实施部队层级的交流协训与观摩操演。台“战规司司长”吴宝琨声称，列入台美军售项目和程序是增加透明度，未来谈到军售流程，以“2017年国防报告书”为准。

“报告书”也提出蔡英文上台后所谓的战略新思维，标榜以“创新不对称”的思维建构联合战力，解释了所谓的“防卫固守、重层吓阻”战略，并正式将“战力防护、滨海决胜、滩岸歼敌”列为台军建军战略，并列出成立“资通电军”、编成“防空暨导弹指挥部”，以及“P-3C型反潜机”成军等。

台报告中漫画。来源：“自由时报”

来源：台湾“联合新闻网”

最后，按照往年的惯例，台防务部门也发布了“报告书”的漫画对应版本，内页含有二维码，只要在武器装备页面以手机扫描，就可以连结到台“中科院”的武器系统介绍页面，可观看影片了解台湾自己制造的武器内容。

来源：台湾“联合新闻网”

对此，台网友讽刺道，“当美国人的看门狗就好了，只要会吐舌头，摇尾巴，但是还是要自己花大钱向美国人买一堆破铜烂铁”，“这又是蔡英文的另一个梦想了，痴人说梦”，“你的梦想该醒了，开战时根本没有海滩”。

我外交部及国台办等部门曾就此多次表示，“一个中国原则是中美关系的政治基础。中方坚决反对美台进行任何形式的官方往来和军事联系，反对美售台武器。”中方要求美方充分认清有关涉台条款的严重危害性，按照一个中国原则和中美三个联合公报规定，妥善处理涉台问题，以免损害中美合作大局和台海和平稳定。

责任编辑：刘光博