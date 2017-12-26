新党：始终坚持一中原则 反对任何形式的“台独”

原标题：新党：坚持一中原则 继续服务两岸同胞

新华社台北12月26日电（记者李慧颖 李凯）新党26日在台北举行新闻发布会。主席郁慕明表示，新党始终坚持一个中国原则，反对任何形式的“台独”分裂行为，继续推动两岸交流，服务两岸同胞，为两岸同胞说真话、做实事。

新党12月9日至16日赴大陆展开名为“创新之旅”的访问。该党原定19日向媒体介绍访问成果，但由于19日晨发生参加“创新之旅”的新党青年成员王炳忠、林明正等人住所遭台当局检调机关搜查、人被带走事件，媒体见面会被迫取消，延至26日举行。

郁慕明在发布会上介绍说，新党这次“创新之旅”，与大陆有关方面就如何开创两岸新局面进行了恳切交流，就推进两岸交流作出规划。

他认为，民进党当局上台后，两岸事务性协商虽停摆，但民间交流必须持续。新党会尽力为在大陆的台商、台生、台胞，以及在台湾的大陆配偶、陆生排忧解难，处理生活、工作中遭遇的难题。

郁慕明说，新党将带领台湾人民面对统一、谈论统一，新党确信“振兴中华”是推进两岸关系和平发展、终结台湾内斗内耗的唯一出路。

他表示，新党将成立“新党服务委员会”，通过联络人建立服务机制，与大陆有关部门联系，形成及时服务两岸同胞的网络。

近日被当局带走传讯的王炳忠表示，他将尽自己的全力，继续推动两岸民间交流，为台湾乡亲和大陆同胞谋福祉，“这是光明正大、理所当然之事，我也将尽我之力，为所当为”。

另一位当事人林明正表示：“祖国大陆还有许多地方我没有走过，未来我会继续参与两岸交流与参访活动。”

郁慕明强调，新党青年成员会继续参与推动两岸交流、服务两岸同胞的工作。“我们问心无愧，该做的事会坦荡荡地继续坚持下去。”（完）

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