“新南向办公室”刚裁撤 蔡英文又设“项目小组”

原标题：“新南向办公室”日前刚裁撤 蔡英文又宣布成立“项目小组”
蔡英文。（图片来源：蔡英文办公室）
中国台湾网12月27日讯 据台湾《中国时报》报道，台湾地区领导人蔡英文办公室日前宣布裁撤“新南向办公室”，不料，蔡英文昨（26日）指出，为配合区域最新情势发展，自明年元旦起，台当局“国安会”将成立“新南向政策项目小组”，由“国安会”祕书长严德发担任召集人，统筹“新南向”策略及规划幕僚工作。
据报道，蔡办曾在12月13日宣称，由于新南向政策已从任务规划进入全面推动阶段，“政院”相关“部会”政策也逐渐展现成效，“新南向办公室”阶段目标比预期更早完成，因此该办公室自明年起解除任务编组。
未料，蔡英文昨天下午召集严德发、台当局“行政院长”赖清德、蔡办祕书长吴钊燮等人召开“国安”会议对外经贸战略会谈，又成立一个“新南向项目小组”。
据报道，蔡英文昨日在会中裁示，从明年1月1日起，“国安会”将成立“新南向政策项目小组”，未来“行政院经贸谈判办公室”也要进一步强化执行能量，可以成立“新南向工作小组”，和“新南向政策项目小组”相互配合，深化并落实“新南向政策”的推动。（中国台湾网 李宁）
来源：中国台湾网
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