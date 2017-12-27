原标题：台军升级版F-16V出厂测试 扬言解放军不敢再绕台

F-16A/B升级为F-16V战机（如图），台空军证实4架已出厂测试。（来源：台媒）

海外网12月27日电 据台媒报道，台空军“F-16A/B升级F-16V”的性能提升工程，首批4架已在汉翔公司完成改装工程，目前正由美国原厂洛克希德·马丁公司工程技术人员在汉翔进行地面测试中，预计明年初可进行在台首飞测试。对此，台防务部门官员扬言，“由于F-16V性能优越，就算解放军的歼20隐形战机目前都不是对手”，更称F-16V战机成军后，解放军军机绕台“机率都将降低”。

台军扬言F-16V有信心胜歼20

据台湾亲绿媒体报道，台空军司令部执行的“凤展项目”耗资1100亿元（新台币，下同），将原有的145架F-16 A/B战机性能提升为F-16V，但在签约后，台军一架F-16失事坠毁，因此目前仅剩144架可进行性能提升。

据报道，按照计划，今年底要完成首批4架的构型性能提升，明年即可完成第一个F-16V中队担任战备， 预定2023年全部执行完毕，届时台空军也将成为“第一个使用F-16V机队”的地区。

报道称，台空军在向台立法机构提出的“凤展计划”报告中称，台空军目前拥有的144架F-16A/B型战机，在换装AN/APG-83型先进主动相位数组雷达（AESA）以及新型任务计算机后，将可同时执行搜索、追踪、并锁定多个目标，侦测距离也比台空军原有F-16A/B型的APG66（V）3雷达增加30%以上，整体战场侦知能力将可提升220%，自我防护能力也可提升180%。

绿媒报道提到，解放军最新战机歼20如在空中与F-16V战机接战，谁会赢？报道称，台空军前参谋长范大维曾在台立法机构备询时，直接强调“台空军的F-16V战机有信心胜歼20。”范大维还分析称，台军的F-16V机身小、推力大、动作灵活，且配备AIM-9X“响尾蛇”导弹性能优越，这些都是胜算因素。他叫嚣称，台湾在战术上采取防卫守势，“敌机”进入空域之后，台方“地面还有各种导弹及火炮支持掩护”，“战力更胜一筹”。

台湾付款超前 美方进度落后：争取6年完成更新

此前据台湾《中国时报》报道，对于F-16V战机性能提升方案，台湾军方称，这是全球F-16战机的第一次升级，台湾空军嘉义与花莲联队各有2架，目前已进入台中汉翔公司厂棚进行改装升级。台湾防务部门负责人冯世宽也曾扬言，对F-16战机升级后的性能非常有信心，“可与解放军下一代主力战机歼20匹敌”。

据报道，台湾空军挑出4架锈蚀较严重的战机，先进汉翔维修硬件，等待美方完成软件测试，最后再安装软件。台军方面表示，这项战机性能提升案，台湾方面付款进度均超前，美方软件测试进度落后，是因比较慎重，并没有罚款问题。

台湾军方官员表示，今年只会先做4架，比预定进度慢，虽然改装第1年进度就可能落后，但美方保证在2023年完成的计划不受影响；而由于F-16V战机升级攸关台湾“空防实力”，台“立院国防委员会”初审预算时没删一毛钱。

对于美国涉台问题，国台办曾多次强调，台湾问题事关中国的主权和领土完整，也是中美关系中最重要、最敏感的问题。我们坚决反对美台进行任何形式的官方往来和军事联系，坚决反对美国对台售武，这一立场是明确的，也是一贯的。

而对于解放军下一步是否会进行常态化的绕岛飞行，国台办发言人安峰山也在12月27日的例行发布会上再次强调，这是计划内的例行性训练，大家慢慢就习惯了。（综编/海外网 姜舒译）

责任编辑：柳龙龙