日欲建攻击型航母 台媒惊呼:“皇军”要回来了？

原标题 日本欲建攻击型航母 台媒惊呼：“皇军”要回来了？

F-35B战机

海外网12月27日电 据日本共同社消息，日本政府相关人士近日透露，日本防卫省计划引进能短距离起飞的F-35B战机，并将搭载到“出云”号上。这将使日本自卫队拥有定义上的“攻击型航母”，违反日本“和平宪法”中“专守防卫”原则，因此，将可能受到亚洲各国的强烈反对。

对此，台湾东森新闻云以《日本疑打造攻击型航母，自卫队终将回归“皇军”》为标题报道称，搭载战机的舰艇即使是护卫舰，在军事上也被定义为“航母”，但日本自卫队不被允许配备攻击型武器，包括弹道导弹、战略轰炸机、弹道导弹核潜艇以及攻击型航空母舰等。台媒感叹，“皇军”是要回归吗？

台媒报道截图

安倍政府如何辩解？

据报道，F-35B是F-35A的衍生机型，可短距离起飞，并能像鱼鹰直升机一样垂直着陆，还可搭载到用于登陆作战、甲板较航母更窄的的两栖攻击舰上，此外，还拥有不易被雷达捕捉的高端隐形性能。

日本政府计划未来把“出云”号、“加贺”号等舰首，改造成方便战机起飞的跳板。据日本《读卖新闻》26日报道，“出云号”是拥有宽阔甲板、跟航母形状类似的护卫舰，全长248米，满载排水量约为2.7万吨。它可以搭载14架直升机，如果变身为航母，估计可搭载约10架F-35B战斗机。

日本防卫省声称，通过引进F-35B，除了冲绳县的宫古、石垣、与那国岛外，空自战机还能使用南大东岛和北大东岛的各机场执行警戒监视任务，活动范围将扩大。实际使用哪个机场，预计将与当地进行磋商。

共同社分析认为，安倍晋三政府或辩解这是用于“离岛防卫”或“舰队防卫”、属于防卫型而非攻击型。不过，就算只是轻型航母，它也可用来攻击敌方基地，偏离“专守防卫”的政策。

对此，台媒评论称，日本自卫队的主要功能是维持日本的自我防卫能力。然而，踏进21世纪后，自卫队对于海外维和任务的参与愈来愈积极，需引起警惕。

防卫预算六连增

日前，日本2018财年的财政预算案在日本内阁会议上通过，总额97.71万亿日元，约合人民币5.66万亿元。其中，引人关注的防卫预算达到5.19万亿日元，约合人民币3千亿元，比去年增长约1.3%。

日本共同社统计称，自2012年安倍晋三第二次出任首相后，日本政府不断扩充军力，防卫预算一路增长，如今更是出现了罕见的连续6年增长。共同社认为，这将阻碍日本政府改善财政收支状况的步伐，无益于改善民生。

根据计划，2018财年日本将购买6架F-35A战斗机、用于战斗机的远程巡航导弹等装备，还将建造一艘新潜艇和两艘新型驱逐舰。其中引入巡航导弹，被舆论认为日本妄图从防卫走向进攻。日本防卫省想要引进的巡航导弹包括：挪威开发的“JSM”导弹，这款导弹将在2021年被搭载到F-35战斗机上；美国开发的“JASSM”和“LRASM”导弹。这三款导弹都具备攻击能力，其中美制导弹还具备反舰功能。

对于日本打算把“出云”号改成航母，中国外交部发言人华春莹指出，由于历史原因，日本在军事安全领域的动向一直受到亚洲邻国和国际社会高度关注。中方敦促日方坚持“专守防卫”，坚持走和平发展道路，在军事安全领域慎重行事。（海外网 朱箫）

责任编辑：张岩